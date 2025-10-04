La Orquesta Panorama actúa este sábado en una localidad de 970 habitantes La banda gallega celebra su segundo shoe de octubre en este municipio famoso por sus fiestas patronales

A. Pedroche Sábado, 4 de octubre 2025, 01:12

La Orquesta Panorama es una de las bandas que más expectación genera en nuestro país. Este grupo gallego cuenta con mucho prestigio y está muy solicitado. Su calendario está cerrado a un año vista. Durante este verano no han parado de girar. Han actuado en toda la península; sí, también en Portugal. En septiembre también han continuado con su calendario de conciertos programados dentro del Epic Tour 2025. Un total de 25 actuaciones en apenas 30 días. Durante octubre tampoco van a parar y ya han agendado varios eventos.

Este viernes 3 de octubre estuvieron en Náquera, una localidad valenciana de 8.000 habitantes ubicada a los pies de la Sierra Calderona. De cara a este sábado, 4 de octubre, Panorama se desplaza hasta la provincia de Albacete para cantar en una localidad de apenas 970 habitantes. Se trata de Bonete. Este municipio, integrado en la comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa, está a 50 km de la capital y a 22 de Almansa.

Bonete se encuentra celebrando sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario y por la Romería de San Isidro. Son días muy emotivos y alegres para el pueblo con procesión, costaleros y el ritual de la «maclet». En cuanto a la actuación de la Orquesta Panorama, se celebrará a la 1.15 horas junto a la explanada del pabellón. La entrada será gratuita.

Historia de la banda

Panorama se fundó en 1988. Su nombre se debe a un programa de la TVG que existía por aquellas fechas. En su primera actuación, pintaron el logotipo de la orquesta en un paño que fue secando durante el transcurso del concierto. En esa época comenzó con ocho integrantes masculinos y todos viajaban en una furgoneta Mercedes 406 y con un equipo de sonido de 500 vatios.

Fue en los 90 cuando Lito Garrido, su creador y líder, cambió por completo la trayectoria de la orquesta. Dejaron a un lado los pasodobles, las cumbias, los boleros y las rancheras y actualizaron su repertorio. Esto les acercó a un público mucho más juvenil y disparó su éxito. En la actualidad cuentan con voces masculinas y femeninas, músicos, bailarines, acróbatas, técnicos de sonido e iluminación...Son un gran espectáculo que trabaja de manera muy profesional.

Más actuaciones de Panorama en octubre

- 5/10 en Quintanilla del Monte (León)

- 6/10 en Castro de Rei de Lemos (Lugo)

- 8/10 en Cullera (Valencia)

- 9/10 en Sagunto (Valencia)

- 10/10 en Torre Pacheco (Murcia)

- 11/10 en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

- 16/10 en Entrabasaguas (Cantabria)

- 17/10 en Mogradouro (Portugal)

- 24/10 en Hellín (Albacete)