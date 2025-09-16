La Orquesta Panorama actúa este miércoles en una localidad de 190.000 habitantes La banda gallega hará varios showa en la Comunidad de Madrid durante los próximos días

A. Pedroche Martes, 16 de septiembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama es todo un fenómeno de masas. Esta banda gallega, formada en 1988 bajo la mano de 'Lito' Garrido, cuenta con casi 40 años de experiencia sobre los escenarios. Muchos la consideran «la mejor orquesta de España» debido a que cambiaron los shows de verbena. Dejaron atrás la cumbia, los pasodoble y los tango y se actualizaron para un público menos clásico. Introdujeron otros géneros como el rock, el pop o el reguetón.

El grupo ha convertido sus eventos en auténticos shows de tres horas en los que el público vibra y disfruta. Utilizan tecnologías con pantallas led, robots de luz y potencia de sonido para hacerlo mucho más visual. Tal es la magnitud de su espectáculo que desplaza siempre consigo cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Panorama cuenta con voces de muy alto nivel.

Todo esto ha hecho que cuenten con un caché muy alto y que sus actuaciones estén muy solicitadas. Durante este mes de septiembre van a realizar 25 conciertos. Ya han hecho la mitad. De cara a este miércoles, Panorama tiene programada una actuación en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Este municipio cuenta con 190.000 habitantes

Fuenlabrada se encuentra celebrando sus fiestas patronales. La actuación de Panorama será en el Recinto Joaquín Sabina y comenzará a las 21.00 horas. La entrada será gratuita, según informa el ayuntamiento del municipio en su página web. Durante los próximos días, el grupo gallego acturá en otras localidades de la Comunidad de Madrid.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Temas

Bandas de Música