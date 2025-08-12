La Orquesta Panorama actúa este martes por partida doble en un municipio popular por sus bodegas El grupo gallego ofrece una sesión partida coincidiendo con las fiestas patronales del pueblo

La Orquesta Panorama actúa este martes, 12 de agosto, en Monforte de Lemos, una localidad del sur de Lugo de aproximadamente 18.560 habitantes (según el INE de 2024) popular por sus vinos, especialmente los tintos de uva mencía, cultivados en viñedos en terrazas.

Este municipio celebra las fiestas patronales durante la segunda quincena de agosto en honor a la Virgen de Monserrat y contará durante la jornada con diferentes conciertos. Entre ellos el del archiconocido grupo gallego liderado por Lito Garrido, que tocará en una doble sesión. Y es que la Panorama iniciará su actuación a las 00.00 horas hasta las 2.00 para volver en un segundo pase a las 3.30 hasta las 4.30 de la madrugada.

No será la única actuación de la semana para la considerada por muchos 'mejor orquesta de España'. Panorama viaja el miércoles 13 a Caldas de Reis (9.600 vecinos. Pontevedra), que también celebra sus fiestas de agosto. La banda protagonizará una gran verbena junto a Gran Parada, a partir de las 22.00 horas.

Posteriormente llega el turno de Melide (7.550 habitantes. A Coruña), coincidiendo con las fiestas populares de la localidad, para después visitar el viernes 15 una localidad popular por su tortilla de patata como es Betanzos (A Coruña). De cara al fin de semana, el sábado 16 tocan en Vegadeo (Asturias) y el domingo 17 en Portonovo (Guijuelo).

La Panorama se tomará un merecido descanso el próximo martes 18 de agosto. De hecho será el único que tiene previsto el grupo gallego que volverá a ofrecer 30 actuaciones en 31 días en agosto, el mes más potente de la temporada y en el que los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de luces y música de más de tres horas.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Cabe recordar que la banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.