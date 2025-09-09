La Orquesta Panorama actúa este martes en una localidad de 60.000 habitantes El municipio celebra la Encina 2025 y será el grupo gallego el que ponga el broche final

A. Pedroche Martes, 9 de septiembre 2025, 01:28 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama es una de las mejores de nuestro país. El grupo gallego comenzó a subirse a los escenarios en 1988, pero fue en 1995 con la llegada de Manuel Garrido 'Lito' cuando comenzó a convertirse en lo que conocemos hoy. Sus actuaciones suponen toda una revolución en los municipios que les reciben; es por ello que cuenta con cierto pedigrí y es la orquesta más solicitada por los ayuntamientos. Tanto es así que prepara sus girar con un año de antelación.

Este mes de septiembre continuando rondando por la carretera con el 'Epic Tour 2025'. Un total de 25 actuaciones en 30 días. La semana pasada tuvieron tres eventos seguidos en tres localidades valencianas. Este martes, 9 de septiembre, actuará en Ponferrada (León). Esta localidad cuenta con 60.000 habitantes y es capital de El Bierzo. Se encuentra celebrando las Fiestas de la Encina, que tienen lugar en septiembre con el Día de la Encina el 8 de septiembre como día central y una semana de eventos culturales, musicales y tradicionales.

Para poner la guinda a estos días tan especiales, la Orquesta Panorama actuará este martes a las 22.00 horas en la explanada Avenida Libertad (antiguo centro comercial). La entrada es totalmente gratuita. Aquel que quiera podrá acercarse para ver el gran espectáculo que 'Lito' y los de 20 profesionales que componen el equipo.

Panorama desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Sobre el escenario, ofrecen tres horas de música en directo con un repertorio plagado de grandes éxitos actuales y de siempre.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Temas

Bandas de Música