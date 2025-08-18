La Orquesta Panorama actúa este lunes en un pueblo de apenas 5.500 vecinos famoso por sus jamones El grupo gallego ofrece su última actuación antes de la única jornada de descanso de todo el mes de agosto

D. Merino Lunes, 18 de agosto 2025, 00:26

La Orquesta Panorama apura los días antes de disfrutar de la única jornada de descanso que tendrá en todo el mes de agosto. El período más potente del año en el que el grupo gallego ofrece 30 actuaciones en 31 días con paradas en practicamente cada rincón de la geografía nacional, y también internacional, con Portugal en el horizonte.

En este sentido, la considerada por muchos mejor orquesta de España actuará este lunes 18 de agosto en el municipio salmantino de Guijuelo, popular por sus jamones ibéricos de alta calidad, para ofrecer a los asistentes un espectáculo de más de tres horas de duración en el que se puede disfrutar de una veintena de artistas subirán al escenario para ofrecer los mejores temas musicales del verano y otros clásicos de ayer y hoy.

Todo ello antes del merecido descanso y proseguir con las actuaciones de agosto del Epic Tour 2025 de la Panorama que tendrán el 20 en Malhadas (Portugal), el 21 en Madrigalejo (Cáceres) y el 22 en San Clemente (Cuenca).

Cabe recordar que en la última semana de agosto el grupo gallego visita la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)