Una actuación de la Orquesta Panorama.

Una actuación de la Orquesta Panorama. Ignacio Pérez

La Orquesta Panorama actúa hoy viernes en un municipio valenciano de 8.000 habitantes a 30 minutos de la capital

La banda gallega recala en Náquera el viernes 3 de octubre

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:29

Luz, imagen, sonido, baile y mucha música. Es la receta del éxito de la Orquesta Panorama en su gira Epic Tour amenizando las fiestas de decenas de pueblos de toda España.

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

No habrá que esperar mucho para ver a la Panorama en Valencia. Este viernes 3 de octubre, la orquesta recala en Náquera (Valencia, 8.308 habitantes). El espectáculo empezará a las doce de la noche en la plaza Jaume I.

La siguiente parada será el sábado 4 en Bonete (Albacete), un pequeño municipio de 970 habitantes. El concierto, que se celebrará en la explanada situada junto al Pabellón Polideportivo, seguro que atraerá a fans de las localidades cercanas.

Viaje hasta León el domingo 5 para actuar en Quintanilla del Monte (388 habitantes), una cita también habitual de la banda gallega en el mes de octubre.

Castro de Rei de Lemos (429 habitantes, Lugo) acogerá el lunes 6 de octubre la actuación de la Orquesta Panorama. La localidad celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario.

Regreso a la Comunitat Valenciana para actuar el miércoles 8 en Cullera (24.000 habitantes, Valencia). El espectáculo será gratuito y tendrá lugar, a las 23:30 horas, en el Parking del Prado.

Sagunto (71.000 habitantes, Valencia) será el escenario de la siguiente actuación de la banda gallega, el jueves 9, Día de la Comunitat Valenciana.

Sin apenas descanso, Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

