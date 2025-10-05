La Orquesta Panorama actúa este domingo en un pueblo de apenas 300 vecinos popular por su desfile de carrozas El grupo gallego enfila la recta final de su gira Epic Tour 2025 con la vista puesta en diferentes puntos de la geografía nacional

D. Merino Domingo, 5 de octubre 2025, 00:09

La Orquesta Panorama enfila la recta final de su gira Epic Tour 2025 con la vista puesta en varios puntos de la geografía nacional en lo que van a ser las últimas oportunidades para disfrutar de uno de los espectáculos de luces y sonidos más espectaculares del panorama nacional. No en balde, el grupo gallego liderado por el incombustible Lito Garrido ofrece más de 200 actuaciones a lo largo de un verano cargado de emociones.

El protagonista de todas estas actuaciones es, com no, el gigante gallego que transforma cada fiesta de pueblo en un festival de gran formato. La Panorama actúa este domingo 5 de octubre en una localidad de apenas 380 vecinos (INE 2022) popular por su desfile de carrozas con motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario como es Quintanilla del Monte.

La considerada por muchos como mejor orquesta de España visitará de nuevo la provincia de León tras los conciertos del pasado agosto en Almanza y Valencia de Don Juan, con el objetivo de despedirse hasta el año que viene de la región y poner el broche de oro a un fin de semana cargado de música y ambiente festivo.

Como suele ser habitual, más de una veintena de artistas subirán al escenario para ofrecer los mejores temas musicales del verano y otros clásicos de ayer y hoy. En un operativo que moviliza una maquinaria colosal con horas de antelación, donde los camiones para el montaje del escenario llegan cinco horas antes y los cantantes dos, tal y como ha podido ver LAS PROVINCIAS en Náquera recientemente.

Todo ello, antes de proseguir con las actuaciones de octubre del Epic Tour 2025 que tendrán el 6 en Castro de Rei de Lemos (Lugo), la doble parada en Valencia el 8 en Cullera y 9 en Sagunto, el 10 en Torre Pacheco (Murcia), el 11 en Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 en Entrambasaguas (Cantabria), el 17 en Mogadouro (Portugal) y, por último, el 24 en Hellín (Albacete).