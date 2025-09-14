La Orquesta Panorama actúa este domingo en una localidad de 7.000 habitantes La banda gallega se encuentra en el meridiano de su calendario para este mes

Panorama está considerada como la mejor orquesta de España. El grupo gallego cuenta con casi 40 años de experiencia. Se formó en 1988. En esa época comenzó con ocho integrantes masculinos. Ahora son veinte. En sus inicios, este grupo musical tocaba cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas. Estaba dirigido a un público mayor y tradicional. Fue 'Lito' Garrido quien, a mediados de los noventa, revolucionó las verbenas tal y como se conocían hasta la fecha. La Orquesta Panorama introdujo nuevos registros, bailarines, luces...

A día de hoy tienen un gran espectáculo que dura más de tres horas. Un show en el que interpretan grandes éxitos actuales y también pasados; acompañado de un espectáculo de luz y sonido donde se ostentan tecnologías con pantallas led, robots de luz y potencia de sonido. Tal es la magnitud que Panorama desplaza siempre consigo cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

La banda está muy solicitada. Tanto es así que cierra su calendario de actuaciones con hasta un año de antelación. Este mes de septiembre continúa girando por todo el país con su 'Epic Tour 2025'. Van a realizar un total de 25 actuaciones en 30 días. Ya se encuentran en el meridiano de su calendario. Únicamente quedan doce espectáculos antes de que termine el mes.

Tras visitar Galicia, este domingo, 14 de septiembre, la Orquesta Panorama actuará en Asturias. Concretamente en Candás. Esta localidad costera con un importante pasado marinero cuenta con poco más de 7.000 habitantes. Tras celebrar las Fiestas de la Sardina el pasado mes de agosto, Candás se sumerge este domingo en las Fiestas del Santísimo Cristo.

No hay mejor forma de comenzarlas que con una actuación de una de las orquestas más prestigiosas del país. El evento se celebrará en el muelle local y dará comienzo a las 23.30 horas.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

