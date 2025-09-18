La Orquesta Montecarlo actúa este viernes en un municipio valenciano de 18.000 habitantes

Andoni Torres Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:18 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

La Orquesta Montecarlo apura las últimas semanas de septiembre con siete actuaciones que pondrán fin a su gira veraniega. Cinco localidades valencianas y dos manchegas recibiran a la banda que celebra este año su 45 aniversario.

Montecarlo recala este viernes 19 de septiembre en Tavernes de la Valldigna, municipio de la comarca valenciana de la Safor que cuenta con casi 18.000 habitantes y celebra estos días sus fiestas mayores. La orquesta actuará, a partir de la medianoche, en el recinto de conciertos Vergert.

El sábado 20, la Orquesta Montecarlo actuará en la localidad de Tous (Valencia) y del domingo 21 se desplazará hasta Moya (Cuenca). Las siguientes paradas serán el lunes 22 en Barcas (Toledo), el viernes 26 en Catarroja (Valencia), el sábado 27 en Cabanes (Castellón) y el martes 30 en Náquera (Valencia).

Montecarlo es una de las grandes animadoras de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo.

La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios de toda España ofreciendo un brillante espectáculo de luz, imagen y sonido, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

