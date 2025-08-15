Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Montecarlo. JL

La Orquesta Montecarlo actúa este viernes en un municipio de la Comunitat de 2.300 vecinos

15 de agosto ·

La banda cierra la primera quincena de agosto con un concierto en la provincia de Valencia

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 01:56

La Orquesta Montecarlo continúa su gira por toda la Comunitat con una nueva parada este viernes 15 de agosto para llevar su espectáculo a una localidad valenciana que, como otras muchas, aprovecha la festividad de la Asunción para celebrar una verbena.

La banda valenciana recala este viernes en Xeresa, en la comarca de La Safor. Xeresa tiene 2.341 vecinos, según el INE de 2024, y se encuentra a apenas 8 kilómetros de Gandia (10 minutos en coche) y a 85 kilómetros de Valencia.

Montecarlo es una de las grandes animadoras de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo.

La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios de toda España ofreciendo un brillante espectáculo de luz, imagen y sonido, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

