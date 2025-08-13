La Orquesta Montecarlo actúa hoy en un pueblo de Valencia de 600 vecinos La banda cierra la primera quincena de agosto con tres conciertos

La Orquesta Montecarlo recala este miércoles 13 de agosto en un municipio valenciano de apenas 600 vecinos. La banda valenciana llega a Villargordo del Cabriel, en la comarca de Requena-Utiel. El municipio, situado a unos cien kilómetros de Valencia, celebra estos días sus Fiestas Patronales en Honor a San Roque. La orquesta actuará a partir de las 00.30 horas en el campo de fútbol.

Camp de Mirra será la siguiente parada de Montecarlo, el jueves 14 de agosto, y cerrará la primera quincena del mes en la localidad de Xeresa el viernes 15.

Montecarlo es una de las grandes protagonistas de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo. La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

Actuaciones de la Orquesta Montecarlo:

-13 de agosto: Villargordo del Cabriel.

-14 de agosto: Camp de Mirra.

-15 de agosto: Xeresa.