La Orquesta Montecarlo, sobre el escenario. JL

La Orquesta Montecarlo actúa hoy domingo en un pueblo de sólo 1.000 habitantes a media hora de Dénia, Calpe y Xàbia

La banda valenciana es una de las gandes animadoras de las noches de verano en la Comunitat

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:42

La Orquesta Montecarlo ha iniciado la segunda tanda de actuaciones del mes de agosto con espectáculos en siete localidades de la Comunitat. Tras su paso por Llaurí este sábado, la banda recalará en cuatro municipios de la provincia de Valencia y dos de Alicante.

Montecarlo es una de las grandes protagonistas de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo. La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

La banda lleva su espectáculo este domingo 10 de agosto hasta Parcent una pequeña localidad de mil habitantes (1.021 seún el INE del año 2024) situada en la comarca de La Marina Alta (Alicante). Parcent se encuentra a sólo 23 kilómetros de Dénia, 21 de Calpe y 25 de Xàbia. Apenas media hora en coche para disfrutar de uno de los mejores espectáculos del verano.

La siguiente parada de la Orquesta Montecarlo será el lunes 11 en Casinos (Valencia).

Próximas actuaciones

-10 de agosto: Parcent.

-11 de agosto: Casinos.

-12 de agosto: Estivella.

-13 Villargordo del Cabriel.

-14 de agosto: Camp de Mirra.

-15 de agosto: Xeresa.

