Niña Pastori: «Siempre he tenido la libertad de hacer lo que me gusta» Niña Pastori. / Alberto Ferreras La artista aterriza en Valencia para presentar su último disco 'Bajo tus alas' NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 17 julio 2018, 00:08

Más de dos décadas de carrera y y 22 millones de discos vendidos le han valido a Niña Pastori para demostrar que el flamenco es inagotable. Su personal estilo y su capacidad de fusionarse con otros géneros la han hecho una de las voces más reconocibles de panorama musical español. Presenta en los Jardines de Viveros de Valencia, dentro de la Feria de Julio, su último trabajo, 'Bajo tus alas', un disco en el que cuenta con la colaboración de intérpretes como Manuel Carrasco, Pablo Alborán y Vanesa Martín.

-¿Qué sorpresas le esperan al público con este concierto?

-Vamos a presentar este nuevo álbum que lo estamos disfrutando mucho. Pero también vamos a repasar otras canciones de estos 23 años de profesión.

-¿Y cómo la tratan los valenciano?

-Con mucho cariño. En general, todo el público me quiere y disfruta con mi música. Me siento muy querida por donde voy.

-En este disco, 'Bajo tus alas', se ha rodeado de amigos como Vanesa Martín, Pablo Alborán, Manuel Carrasco… Además, su hija Pastori ha compuesto varias letras, su marido, Chaboli, está siempre detrás de todo el proceso… ¿Este es un trabajo casi familiar, artesanal?

-Sí. Chaboli colabora conmigo desde el año 2002. Es normal que hablemos del trabajo, que mi hija lo vea y por eso ha colaborado. Lo ha visto como un juego pero tiene mucho talento. Al final, tiene mucho de familiar. También con los artistas que ha participado. Grabar con Vanesa ha sido todo un honor, la admiro mucho. Con Pablo tengo una gran conexión, es un gran artista y un autor maravilloso. Y Manuel también. Es un disco muy cercano, que ha nacido desde el cariño.

-'Desde la azotea' es una de las canciones más importantes del álbum. ¿Qué ve niña Pastor desde 'la azotea'? ¿Cómo se enfrenta al éxito?

-Ahora mismo lo veo todo con mucha más calma. Después de tantos años te das cuenta que la distancia es maravillosa.

-¿Vive un momento muy dulce?

-Sí. Sobre todo porque veo que mis hijas ya son mayores, puedo llevarlas conmigo… Siento esa libertad.

-Ya no está 'bajo las alas' de nadie. ¿Siempre ha sido libre en la música?

-Sí. Siempre he tenido la libertad de hacer lo que me gusta. Aunque es verdad que con los años te vuelves más exigente. Pero todo es cuestión de equilibrio. Por una parte, de lo que te apetece contar, y por otra, también de lo que has hecho. Al final se trata de lo que vas sintiendo.Así, vas haciendo lo que quieres.