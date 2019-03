«Los músicos valencianos que empiezan tienen un futuro nefasto» El músico valenciano Eduardo Bort, durante un ensayo. / damián torres Exponente del rock sinfónico español, el intérprete de la Comunitat recibirá un concierto homenaje el 22 de marzo en el Principal Eduardo Bort Artista NOELIA CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:02

Eduardo Bort ama la música. Se le nota tanto que llega a afirmar que «nunca» ha pensado en el dinero. En el año 1975 sacó su disco homónimo 'Eduardo Bort', que lo encumbró como un exponente del rock sinfónico español. Sin embargo, han tenido que pasar más de cuatro décadas para que reciba el reconocimiento de su tierra. El próximo 22 de marzo, en el teatro Principal, recibirá un homenaje en forma de concierto que le hace sentirse «muy halagado». Aun así, y pese a que sigue con ganas de pisar «los grandes festivales», si algo le hace feliz es que va a estar acompañado por intérpretes de la Comunitat. Aunque avisa: «los jóvenes valencianos tienen un futuro nefasto».

-¿Qué siente al ver cómo le van a homenajear el próximo 22 de marzo en el Principal?

-Me siento muy halagado. No sé si merezco el interés. Pero me hace feliz poder invitar a músicos valencianos a que compartan el escenario conmigo.

-La actuación conmemora un disco que se ha convertido en icónico, el que sacó en 1975...

-Ese álbum salió en un momento en el que en el mercado musical español no había una infraestructura. El sector estaba en otras labores, buscando públicos con discos más populares y convencionales. Pero ese trabajo se sigue vendiendo en 40 países. Hace tres años, se subastó y se llegaron a pagar dos mil dólares por él.

-No debió ser fácil impulsar ese proyecto en esos años...

-Sentí momentos de soledad en el ámbito musical español.

- Pero ese trabajo le ha llevado por todo el mundo.

-He hecho giras por Sudamérica, por Japón... Pero he de decir que, desde Buenos Aires a Moscú, siempre me he encontrado con músicos valencianos. Siempre hemos estado desparramados por el mundo. Ni el ente público ni la gestión privada ha tenido interés en apoyar a los profesionales de la Comunitat. Ahora, estamos viviendo un momento dramático, musicalmente hablando. Ahora no está ocurriendo nada en la ciudad de Valencia. Los jóvenes que empiezan tienen un futuro nefasto, se lo tienen que pagar todo ellos.

-¿A quién hace responsable de esta ausencia de apoyos?

-No sé a quien achacar esta mediocridad musical. Por eso yo, en el concierto, quiero dar protagonismo a los músicos valencianos.

-Se le considera el exponente del rock sinfónico español, ¿cómo lleva esa etiqueta?

-En el año 1975, yo no le daba importancia a lo que estaba haciendo. Pero tampoco la sociedad, que no sabía qué hacer con mi disco. Cuando me planté en la discográfica les dije que no me pagaran, que se gastaran todo el dinero en la promoción. Se frotaron las manos. Aunque ha pasado el tiempo y ese álbum ha envejecido muy bien. Lo comparaban con trabajos de Pink Floyd y Eric Clapton. Pero uno de los directivos de la discográfica Warner me dijo que era el disco que mejor había envejecido. Eso es un halago.

-Pasado todo este tiempo, ¿ahora se siente considerado en Valencia? ¿La Comunitat trata bien a sus músicos?

-Nadie es profeta en su tierra. Aún así, me siento muy arropado por los compañeros de profesión. Si consigo que se venda media entrada del teatro Principal estaré feliz. Muchos de los que vayan no me habrán oído tocar nunca. Además, ese concierto se va a grabar, se va a ver el interior del escenario, entre bambalinas.

-¿Qué proyectos tiene?

-Por mi estado de salud, los conciertos en directo los voy eligiendo con lupa. Mi objetivo son los grandes festivales de jazz.