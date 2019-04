Muere Juan Santamaría, alma de la Movida valenciana y padre de la Ruta del Bakalao Fue una persona cosmopolita y moderna; su visión, su espíritu y su estilo musical revolucionaron el panorama de la noche en los años 80 S.P. Valencia Lunes, 15 abril 2019, 09:36

Juan Santamaría, conocido promotor musical y precursor de la 'movida' valenciana ha fallecido a los 70 años de edad, según han confirmado fuentes cercanas a la familia.

Con 'Semilla negra' de Radio Futura como fondo, era despedido por sus familiares y amigos aquel que propició la 'movida' de los ochenta en Valencia y se considera el padre de la 'Ruta del Bakalao'.

«Juan mezcló todo tipo de música sin prejuicios. Fue una persona muy abierta, cosmopolita y moderna y eso le llevó a traer a su tierra los sonidos de vanguardia creando una nueva cultura en la noche valenciana», señalaba a LAS PROVINCIAS Joan Olaque, amigo personal de Santamaría, quien aseguraba que «dedicó su vida a la música. Tenía la capacidad y la posibilidad de traer desde Inglaterra los nuevos sonidos y tuvimos la suerte de que quiso compartirlos con todo el mundo en un momento en el que en España lo que se escuchaba principalmente era música negra».

Comenzó su carrera en el mundo de la música pinchando en una discoteca cercana al hotel de Granada donde trabajaba de recepcionista. Pero tal y como el mismo solía comentar «lo vi claro cuando estuve de vacaciones en Ibiza allá por 1971».

Viajó a Francia, Inglaterra, en definitiva, por toda Europa en busca de nuevos sonidos musicales con los que poder trabajar. En Sitges estuvo pinchando en La Galera, también pasó por Cap 3000 de Benidorm hasta, hasta que llegó a Oggi para revolucionar la noche valenciana. Después también pasaría por Distrito 10, Barraca, Chocolate...

Sería en Oggi donde, además de la música innovó con el concepto de discoteca, democratizándola, y haciéndola un lugar de cultura dentro de la noche. Incluso llegaría a presentar el primer rayo láser en una discoteca,tal y como contaba Fernando Miñana en su artículo 'La cuna de la movida valenciana'. «Ladies and Gentlemen, now, with you, the laser show; La voz de Santamaría, anunciaba así el inicio del último prodigio de la discoteca Oggi, el rayo láser. La pista giratoria daba vueltas y sonaba el tremendo 'Roadhouse Blues' de los Doors. La gente enloquecía».

Pero no solo se quedó con la vanguardia de la música sino que montó la primera tienda de importación de discos en Valencia y de España, Zic-Zac, allá por 1983 cuando pinchaba en Distrito 10. Y allí nació el nombre de bakalao para nombrar a todo lo que era diferente, a todo lo que se estaba haciendo en esos momentos en Valencia, lugar al que todos los grupos y cantantes de moda (La Mode, Radio Futura, Alaska, Miguel Bosé...) querían venir.

«Lo traté en dos etapas de mi vida, cuando empezaba como disc-jockey y cuando coincidí con él trabajando. Juan fomentó la cultura de la versión larga en Valencia con sus mezclas. Fue un innovador que se decantó por la música blanca cuando nadie la escuchaba. Conocía este mundo y había aprendido marketing y del negocio en su época de Benidorm. Era una persona muy cercana, amable, chistoso y con un punto de ironía que enamoraba a la gente», explicaba Luis Bonias.