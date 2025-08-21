Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza Natural de Canarias, se había establecido hace años en las islas Baleares y fue DJ residente en locales emblemáticos como Privilege, Space, PK2, Nassau Beach Club o Nine Ibiza

Nacho Ortega Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

La música electrónica está de luto en Ibiza tras confirmarse el fallecimiento del DJ y productor Alex Kentucky, natural de Canarias y que se había establecido hace años en las islas Baleares. Su muerte, ocurrida a mediados de agosto, se produjo en Ibiza aunque las causas aún no se han revelado oficialmente.

Kentucky, que fue Mejor DJ Nacional y Mejor DJ de Deep House, destacó por su dominio del deep house elegante, combinando de manera única DJing, producción musical y presencia en radio. Desde 2012 fue una figura clave como director artístico del sello Adult Music Records, además de colaborar regularmente con Ibiza Global Radio, donde destacaba con su programa «DeepFusion 124 BPM».

Kentucky fue DJ residente en locales emblemáticos, discotecas y beach club como Privilege, Space, PK2, Nassau Beach Club o Nine Ibiza, además de actuar en festivales internacionales como Baltic Summer Festival y Dance Valley.

Las redes sociales y colegas del sector han expresado conmovidos mensajes. El DJ Jordi Carreras escribió «Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros».

Reacciones de DJs

Otros DJ y conocidos se han sumado a esta despedida. «RIP amigo, shine bright maestro! Sincerest condolences to his family, friends and the industry he loved.», ha escrito DJ Lazy Deep, mientras que Fnk Bermudez (@djbeatcreator) se ha despedido con un sencillo pero sentido 'Descansa Alex️'.

«Cuantas horas habré escuchado de esa maleta repleta de temas. Ahora me queda terminar los tracks de secrets que subiste en los ultimos meses y no escuché. Graciaas por tu música. Que triste noticia enterarme ayer, no sé que ha pasado. Nos veremos en otro lugar y en cada sunset. Un abrazo a la familia desde Albacete. Descansa en paz», decía Alfonso Panadero, y Karel Blade enviaba su «más sentido pésame a familia y amigos» y ha asegurado que «nos deja un grande de los grandes».

Leonardo Márquez exclamaba «Cómo se te va a extrañar Alex!!! Abrazo desde Argentina, dónde quieras que estés» y DJ Ino ha escrito: «Querido Alex, tu legado estará siempre con todos nosotros. descansa en paz», mientras que DJ Jonay (Jonay Amador) ha sentenciado: «No puedo asimilarlo 🥺💔 Siempre serás tú el que más clase tienes».