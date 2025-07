El misterio de la canción del verano 2025 ¿Por qué este año no hay? En plena canícula, no hay una melodía pegadiza que se haya impuesto en las noches y fiestas veraniegas

La canción del verano es como el 'slime' que apasiona a los más pequeños: pegajoso, un punto desconcertante, pero que consigue que siempre quieras estar ... tocándolo hasta que, de repente, un día, ese gel empieza a generarte rechazo por su textura y decides tirarlo a la basura. Con la elegida como melodía estival, sucede lo mismo. No sabes en qué momento has escuchado su estribillo, pero no puedes dejar de tararearla, hasta que acabas reproduciéndola en bucle en tu Spotify. Aunque, de repente, en septiembre, comienza a cansarte y quieres desterrarla de tu 'playlist' para siempre.

Aprenderse la canción del verano es algo sencillo, porque en plena canícula suena en todas partes por las que pasas. La escuchas en la radio del coche, mientras vas al trabajo, la escuchas en el chiringuito de la playa mientras te tomas algo, en las fiestas nocturnas, verbenas, fiestas de pueblo y hasta en tropecientos videos de redes sociales. Pero este año hay una gran anomalía. Y es que no hay aún ninguna canción del verano, y eso que ya hemos pasado el ecuador de julio. No ha sucedido como otros periodos estivales en los que a estas alturas ya habían despuntado varios 'hit's como el año pasado con 'La Potra Salvaje', que se convirtió en canción del verano por obra y gracia de la Selección Española de Fútbol, que la reprodujo hasta la saciedad en la Eurocopa. O el 'Despechá' de Rosalía, unos veranos antes, surgida a raíz de unos compases que la cantante tocaba en su gira Motomami y que se vio obligada a sacar como single, para convertirse en el hit de todas las verbenas y emisoras. Sin embargo, este 2025 no hay ningún himno. El tema ha llegado ya a las redes sociales y en Tik Tok hay cientos de videos en los que se hacen quinielas y se teoriza tanto sobre las posibles candidatas, como de la no existencia de una tema a estas alturas de estación. Los expertos coinciden en que el mercado musical se ha fragmentado mucho y está atomizado durante todo el año, por lo que se llega a verano no con una canción del verano, sino con bastantes. Y aunque ninguna despunte, hay un grupo de melodías que lo hace en conjunto. La emisora más popular de música de nuestro país, Los 40 Principales, que semana tras semana va eligiendo las canciones más de actualidad a lo largo del año, también ha tratado este asunto. Y ante la ausencia de una canción ganadora, han hecho su propia porra de aquellas que tienen más posibilidades de llevarse el cetro. 1. No tiene sentido, de Beéle 2. Tuchat, de Quevedo 4. Mojaíta, de Lola Índigo 5. Drog4, de Morat y C. Tangana 6. Soleao, de Quevedo y Myke Towers También en esa terna dicen algunos internautas que han entrado canciones como '6 de febrero', de Aitana, o 'Da me' de Bad Gyal, que arrasa en redes sociales. Hay otro caso curioso este verano y es el resurgir de una canción que nació el pasado pero, sorpresivamente, está sonando más este verano que el de 2024 en todos lados. Se trata de 'La Morocha' de Luck Ra ft. BM. Ni es nueva ni este es su verano, pero no para de sonar en todos los festivales y 'trends' de redes sociales. En los últimos 10 años, las canciones del verano han estado claramente definidas. Echando la vista atrás podemos transportarnos a esos veranos, en orden descendente, para recordar qué sonaba en cada momento. 2015: La Gozadera (Gente de zona y Marc Anthony) 2016: La bicicleta (Carlos Vives y Shakira) 2017: Despacito (Luis Fonsi y Daddy Yankee) 2018: El anillo (Jennifer López) 2019: Con Altura (Rosalía) 2020: Tusa (Karol G y Nicki Minaj) 2021: Todo de ti (Rauw Alejandro) 2022: Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Quevedo y Bizarrap) 2023: Nochentera (Vicco) 2024: Potra Salvaje (Isabel Aaiún)

