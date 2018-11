Malú: «En un mundo tan irreal tenía la necesidad de contar que soy vulnerable» Malú presenta mañana 'Oxígeno' en Valencia. / LP La artista, que actúa mañana en Valencia, considera que «se puede ser una mujer valiente y tener inseguridades» SARA ROQUETA VALENCIA. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:13

Tras más de 20 años subida a los escenarios, la cantante Malú presenta su próxima gira con más 'Oxígeno' que nunca. Mañana, la intérprete madrileña actúa en la plaza de toros de Valencia acompañada de más artistas y un espectáculo con el que ella «había soñado desde pequeña».

-Una reciente lesión le obligó a retrasar su nueva gira, ¿cómo afronta ahora el tour 'Oxígeno'?

-Con más ganas todavía. Tengo mucha ilusión. Es el mejor que he montado en mi vida visual y musicalmente. Hay muchas novedades, somos más en el escenario. Es ese espectáculo que sueñas desde que eres pequeña. Por eso fue tan frustante no poder empezar. Me dolía el alma tener que desplazar los conciertos.

«Aún temo la reacción del público. Soy autoexigente hasta un nivel enfermizo», sostiene la intérprete

-El disco está entre los álbumes más vendidos de nuestro país. Más allá de las cifras, ¿qué podemos encontrar en él?

-Me encuentras a mí. Es el disco que más he tardado en producir, pero es el que realmente te cuenta quién soy en todas las canciones. Soy una mujer fuerte que tira hacia delante, pero también tengo mis inseguridades. En un mundo tan irreal como el que vivimos ahora, en el que sólo se muestran las cosas positivas, tenía la necesidad de contar que yo también tengo esa parte vulnerable. Se puede ser una mujer valiente, pero no pasa nada por que tengas inseguridades o fantasmas.

-¿Podríamos decir entonces que, en este álbum, Malú se ha abierto en canal?

-Absolutamente. Yo no había tenido la sensación de perder oxígeno. Me di cuenta que lo había perdido cuando tuve este disco en las manos porque sentí una bocanada de aire que entró hasta lo más profundo de mi cuerpo. De hecho, el título fue lo último que se decidió.

-¿Teme todavía la reacción del público?

-Sí. Y más cuando eres tan autoexigente a nivel enfermizo como es mi caso. Cada paso que doy me da miedo. Además lo vivo todo con una intensidad brutal, pero yo creo que eso es lo más excitante. No sentir que estás a la altura es lo que hace que trabajes el doble y te dejes la piel en dar lo mejor de ti.

-Comenzó su carrera musical con 16 años, ¿cómo lo tienen ahora las nuevas canteras?

-La música nunca se sabe lo que puede pasar con ella, pero yo creo que hay cabida para todo el mundo, los estilos van cambiando. Hay que ser valiente y si eres como yo, ser un cobarde valiente. Nunca se sabe lo que la gente quiere. Tú solo puedes ser sincero con lo que haces y poner el alma en ello. No buscar un éxito, sino sentirte satisfecho con lo que tienes en tus manos.

-'Invisible' cuenta con casi 40 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube. ¿Cómo afecta a la industria musical estas nuevas tecnologías?

-Todo tiene que tener un equilibrio. Me parece fascinante tener al alcance de mi mano una comunicación directa con mis seguidores. Hacer 'click' y lanzarle al mundo lo que quiero. Hay mucha frustración porque hay gente que se olvida que se dirige a seres humanos y no a máquinas.