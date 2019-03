Nuevas incorporaciones a los conciertos de Viveros de la Gran Feria de Julio de Valencia 2019 Preparativos de los conciertos de Viveros. / Irene Marsilla La gira 'Vida World Tour' de Fonsi llegará a Valencia el 9 de julio, mientras que la primera de Aitana lo hará el 23 de julio LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 27 marzo 2019, 12:56

Luis Fonsi y Aitana serán los artistas que completarán la programación de los conciertos de Viveros de la edición de este año de la Gran Fira de València, conformando así un calendario de 18 conciertos con más de una treintena de artistas. Fonsi llegará a la ciudad el próximo 9 de julio, en plena gira 'Vida World Tour', mientras que el público podrá disfrutar de la primera gira de Aitana el día 23 de julio.

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacado la gran diversidad del cartel definitivo de los conciertos de este año, con una gran combinación de artistas locales, nacionales e internacionales para poder llegar a la mayor cantidad de públicos diferentes y superar las cifras históricas de asistencia de los últimos años. «Hay oferta para todas y todos, con la mitad del cartel conformado por mujeres –muy por encima de la media estatal, con un 10 al 15 por ciento de mujeres en los carteles- y con precios asequibles que permitirán ver por un máximo de 30 euros la mayoría de los conciertos», ha explicado en referencia a casi el 70 por ciento de los espectáculos y en comparación de los precios que hay que pagar por disfrutar con los mismos artistas internacionales en otros festivales.

Luis Fonsi, 'la voz del Pop' y uno de los máximos representantes de la música latina, es un galardonado intérprete, compositor, instrumentista y productor de Puerto Rico. Ha batido récord de ventas y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad gracias a la calidad interpretativa. En 2019 vuelve a España con su gira 'Vida World Tour', con grandes éxitos como 'Despacito', 'No me doy por vencido', 'Calypso' o 'Imposible'. Por su parte, Aitana llegará a Valencia con su primera gira en solitario desde que dejara la academia de Operación Triunfo en su novena temporada.

Estos dos conciertos se suman a los ya anunciados previamente, que empezarán el día 30 de junio con David Bisbal, a quien seguirán Loreena McKennit, Ana Belén, Kiko Veneno, Bebe, Xavi Sarriá, Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda Jauría, Sus, Tiesa, Poder Bimenstrual Dj, Echo & The Bunnymen, Júlia, Green Valley, The Danzo Crashers, Jamaleònics, Leiva, Luz Casal, Morgan, Andrés Calamaro, Ketama, Dulce Pontes, Alfred García, Los Jóvenes, Otoño, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Auxilio, Ropa Extendida, Crystal Fighters, La Casa Azul y Xoel López.

Las entradas de los dos nuevos conciertos se podrán adquirir también a través de la web www.concertsdevivers.com: para el concierto de Fonsi ya están disponibles; y para el de Aitana las entradas saldrán a la venta en unos días.