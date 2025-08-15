Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los conciertos de este jueves.

Uno de los conciertos de este jueves. LP

La La Love You hace arder el Mediterránea

Gandia acoge hasta mañana uno de los referentes culturales del verano valenciano con música indie, pop urbano y electrónica El grupo desata la locura al lanzar al público pizzas peperoni

Beatriz De Zúñiga

Gandia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:20

Arranca junto al río Serpis un año más uno de los referentes culturales del verano valenciano, el festival Mediterránea de Gandia y lo hace ... con muchos abonos agotados. Un evento musical que cumple ya su sexta edición y que se define como «100% indie», aunque incluye mucho de pop urbano y electrónica, ha llenado de visitantes el centro de la Ciudad Ducal, algo poco habitual en estas fechas donde la playa acapara todo el turismo. Restaurantes y bares hasta la bandera, camisetas y camisas 'coentes' como se dice por estos lares, ensayos desde primera mañana que se escuchan por doquier y un ir y venir incesante de gente. De igual modo, la Ciudad Ducal ya se convirtió en julio en epicentro cultural con el festival Pirata Beach, un evento de música rock, rap y fusión.

