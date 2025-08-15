La La Love You hace arder el Mediterránea

Arranca junto al río Serpis un año más uno de los referentes culturales del verano valenciano, el festival Mediterránea de Gandia y lo hace ... con muchos abonos agotados. Un evento musical que cumple ya su sexta edición y que se define como «100% indie», aunque incluye mucho de pop urbano y electrónica, ha llenado de visitantes el centro de la Ciudad Ducal, algo poco habitual en estas fechas donde la playa acapara todo el turismo. Restaurantes y bares hasta la bandera, camisetas y camisas 'coentes' como se dice por estos lares, ensayos desde primera mañana que se escuchan por doquier y un ir y venir incesante de gente. De igual modo, la Ciudad Ducal ya se convirtió en julio en epicentro cultural con el festival Pirata Beach, un evento de música rock, rap y fusión.

Desde ayer, y durante todo el fin de semana, pasarán por los escenarios del recinto, ubicado en el Parque Ausiàs March, artistas de moda de la talla de Dani Fernández, Mikel Izal, Fangoria, La La Love You o Crystal Fighters, con un cartel que no tiene nada que envidiar a otros festivales del mismo estilo musical desarrollados a lo largo y ancho del territorio nacional durante el periodo estival.

En el recinto, que como es ya habitual en este tipo de eventos cuenta con zona vip y glamping para alojarse, los asistentes pueden encontrar todo tipo de diversión más allá de la música. Desde puestos de piercings y tatuajes, hasta una zona de pintacaras y photocalls. Pero lo más llamativo es la capilla que se ha instalado junto al lago para hacer una boda inolvidable y muy viral. Por ella pasaron ayer Damarís y José Luis, que son de Alzira y Elche y se comprometieron en el festival de Cantabria. Empezaron a salir en el Beat de Toledo en 2024 y ahora han decidido dar el paso aquí, en un festival, porque su relación ha crecido de la mano de los festivales.

El festival abrió ayer sus puertas con tan sólo un escenario disponible, pese a que dispone de tres, y se planteó la jornada como un arranque de motores pero con mucha fuerza, ya que el pistoletazo de salida lo dio Alberttinny pasadas las 19.15h. El que fuera guitarrista de la banda madrileña Izal, que se disolvió en 2022, hace parada en Gandia en su gira de presentación del nuevo proyecto musical en solitario con su disco 'Kintsukuroi' en el que, fiel a su estilo, sigue mucho la esencia de su anterior banda.

Tras Alberttinny se subió a las tablas Íñigo Quintero, archiconocido por la canción religiosa 'Si no estás' que lanzó en 2023 y que se convirtió en todo un hit entre los más jóvenes y alcanzó el número uno mundial de reproducciones con tan sólo un sencillo, superando a lanzamientos de artistas como Bad Bunny.

Durante la casi hora y media que separó el concierto de Íñigo Quintero y el primer plato fuerte de la jornada, La La Love You, los foodtrucks y toda la zona de restauración se convirtió en el centro del festival. El olor a pizza y hamburguesa inundó todo el recinto en el que la mayoría de los asistentes prefirió comer en el interior debido a que sólo las entradas con el complemento extra de reacceso permiten salir a tomar algo en las inmediaciones donde la mayoría de locales se encuentran bastante alejados.

Casi a las 22.30h lloegó La La Love You, con el festival (y los estómagos) llenos. El grupo de Parla hizo arder Gandia al arrancar con una de sus canciones más conocidas: 'Himno (para los que están jodidos)'. Y aunque a la formación no le acabó de gustar el sonido, el público se entregó con temas como 'Polaroid'. Y por si alguien no había cenado todavía, los componentes, que durante toda la actuación habían bromeado con que habían pedido pizzas, empezaron a lanzar porciones de pizza peperoni a los asistentes.

Al cierre de esta edición aún no había empezado el concierto de Siloé, otro de los cabeza de cartel de la jornada. La banda originaria de Valladolid y compuesta por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, se encuentra de gira con su cuarto álbum 'Santa Trinidad', y que sólo volverá a hacer parada en la Comunitat durante el Oasis Elche Music Sound en octubre.

Cerraba la jornada Inmir a las 2.20h, la dj valenciana que ha dado el salto al panorama nacional con la producción de remixes de las canciones más conocidas del mundo indie un cierre en el que se volvieron a escuchar los temas más conocidos del festival.

Día grande

Hoy se presenta el día grande de esta edición. La organización ha preparado su último anuncio del cartel en la Plaza Mayor con lo que ya se ha consolidado como el 'Mediterránea al Carrer'. Conciertos gratuitos abiertos a todo el público junto al mismo Ayuntamiento de Gandia, este año durante el mediodía del sábado pasará por el escenario La Fúmiga. La popular banda de Alzira, que ya estuvo en la ciudad durante el Pirata, compartirá esta jornada gratuita con Abril. Esta iniciativa se repetirá también el sábado con Grison, el músico beatboxer y habitual del programa La Resistencia con un espectáculo de humor que se acompañará de No Som de Seattle, un grupo de pop alternativo.

Además, en este afán de ser un lugar para todos los públicos, a partir de las 17 horas la programación del festival se trasladará a la Casa de la Marquesa con el Mediterránea Kids con actuaciones de Nika y Matsu y del cantautor, una de las voces más queridas y conocidas por el público infantil valenciano, Dani Miquel. Estas actuaciones pretenden generar un espacio de encuentro para las familias, con entrada libre y actividades para los más pequeños.

Durante la jornada en el recinto, actuarán Besmaya, Carlos Sadness, el número uno en España con su nuevo disco 'La Jauría', Dani Fernández, Fangoria y Alcalá Norte. Por último, cerrarán esta esperada edición el sábado artistas como Malmö 040, Shinova, Mikel Izal, Cristal Fighters y Elyella.