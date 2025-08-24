Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
Logo Patrocinio
Mario Vaquerizo, en el Starlite ante Paula Echevarría.

Ver 50 fotos
Mario Vaquerizo, en el Starlite ante Paula Echevarría. LP

Carmen Lomana y Paula Echevarría enloquecen con la fiesta de Mario Vaquerizo y Alaska en Marbella

El Starlite acogió una noche memorable con las Nancys Rubias y Fangoria que acabó con la espectacular sesión de un inesperado DJ

Redacción

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:27

Mario Vaquerizo y Alaska revolucionaron el escenario del Starlite Occident y pusieron a bailar a famosos con Paula Echevarría o Carmen Lomana. El festival que se celebra en Marbella vivió una noche enloquecida con las actuaciones de las Nancys Rubias y Fangoria, que levantó al público.

Este sábado 23 de agosto Starlite Occident se transformó en un templo del pop irreverente con Alaska al frente y la habitual compañía de las Nancys Rubias como sacerdotes del exceso. Electropop, purpurina, pelucas y actitud, lo que empezó como un concierto acabó siendo un 'fiestón'.

Locura colectiva

Primero, las Nancys Rubias. Mario Vaquerizo y su banda a montaron un show donde todo cabe: pelucas imposibles, plataformas que desafían la gravedad y un humor tan kitsch como característico de ellas. Desde 2004, esta banda de glam-pop ha convertido la provocación en una religión. Cinco discos, temazos como «Peluquitas», «Me encanta» o «Alfabeto Nancy» y una misión clara: que nadie se quede quieto. Mario, más divertido que nunca, jugó con el público y se marcó poses imposibles mientras coreaban cada estribillo.

Imagen principal - Carmen Lomana y Paula Echevarría enloquecen con la fiesta de Mario Vaquerizo y Alaska en Marbella
Imagen secundaria 1 - Carmen Lomana y Paula Echevarría enloquecen con la fiesta de Mario Vaquerizo y Alaska en Marbella
Imagen secundaria 2 - Carmen Lomana y Paula Echevarría enloquecen con la fiesta de Mario Vaquerizo y Alaska en Marbella

Después, Fangoria. O lo que es lo mismo: Alaska y Nacho Canut, dos nombres que llevan más de tres décadas dictando las reglas del pop electrónico en España. Nacidos en 1989 tras despedirse de Alaska y Dinarama, Fangoria convirtió la rareza en bandera mucho antes de que existieran hashtags. Su receta: bases electrónicas, letras que muerden y una estética siempre un paso por delante.

Entre el público, grandes amigas de los artistas como Paula Echevarría y Carmen Lomana no quisieron perderse la cita. También rostros conocidos como el rapero Elio Toffana; el expresidente de México, Felipe Calderón; el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, disfrutaron de una noche que ya se ha convertido en una de las más memorables de esta edición.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El repertorio

«A quién le importa», «Ni tú ni nadie», «Dramas y comedias» … no son canciones, son consignas culturales. Y anoche sonaron todas, con un despliegue visual digno de una rave deluxe. El arranque con «Carne, huesos y tú» dejó claro que no venían a pasear. Hubo hits para dar y regalar, no solo de Fangoria, sino grandes éxitos de sus bandas anteriores, Alaska y Dinarama o Alaska y los Pegamoides: «Retorciendo palabras», «Cómo pudiste hacerme esto a mí» o «Perlas ensangrentadas». Alaska, magnética, cambió de look como quien cambia de filtro y cada golpe de sintetizador era un recordatorio: ellos no siguen modas, las crean.

DJ Vaquerizo

Pero la noche todavía guardaba un as bajo la manga. Mario Vaquerizo puso la guinda a la fiesta con un DJ Set en el escenario Sessions. El vocalista de Nancys Rubias, convertido en uno de los personajes más carismáticos del pop español, volvió a demostrar que la cabina también es su territorio. Entre himnos disco, clásicos del pop-rock y su inagotable energía, alargó la noche hasta convertirla en una celebración total. Porque cuando Alaska y Mario están en el cartel, la fiesta nunca acaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  4. 4 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  5. 5 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  6. 6 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  7. 7 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  8. 8

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  9. 9 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  10. 10 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carmen Lomana y Paula Echevarría enloquecen con la fiesta de Mario Vaquerizo y Alaska en Marbella