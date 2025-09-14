Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
Logo Patrocinio
Lola Indigo, durante su actuación en los Premios Goya 2025. EP

Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

La cantante confesó estar «agotada mentalmente» tras «siete años trabajando sin parar»

G. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:42

Lola Indigo se retira del foco público temporalmente. La cantante granadina, en mitad de su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025, anunciaba su retirada temporal de la música asegurando que «ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas, pero al final siempre todo se soluciona». «Llevo siete años trabajando sin parar, estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un 'break' (descanso)», explicó al público, al que agradeció haberla «aguantado».

La noticia corrió como la pólvora en redes sociales, donde circulaban numerosos vídeos del momento del anuncio, lo que provocó una oleada de mensajes de apoyo a la cantante granadina, que se dio a conocer en 'Operación Triunfo' en el año 2017, siendo en la actualidad una de las artistas más importantes del panorama musical español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  4. 4 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  5. 5

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  7. 7 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  8. 8 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  9. 9 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  10. 10

    Andrés Arlandis gana las elecciones del Real Club Náutico de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música