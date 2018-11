Ketama regresa a los escenarios: «Soñábamos con este momento» Antonio, Josemi y Juan, Ketama. / Alberto Ferreras Catorce años después de su último concierto, Antonio, Josemi y Juan se reúnen para hacer una gira y lanzar la remasterización de 'De akí a Ketama' IKER CORTÉS Madrid Martes, 13 noviembre 2018, 18:43

«¡Qué alegría! ¡Que alegría!», repite Antonio Carmona al entrar en el espacio que la Sala Equis de Madrid ha habilitado para la presentación de la gira de Ketama. Decenas de músicos, familiares y periodistas abarrotan el lugar y es que la formación que componen Antonio, Josemi y Juan llevaba catorce años sin dar la nota.

«Soñábamos con este momentazo», dice pletórico Antonio. Ketama volverá a la carretera en febrero con una gira que llevará su fusión de flamenco, pop y ritmos latinos por trece ciudades españolas, la misma que a finales de los ochenta y principios de los noventa les puso en órbita. «Yo los he echado mucho de menos –confiesa Antonio–. Sus guitarras tienen mucha personalidad y conocen cada rincón de mi voz y la levantan. Esta gira me está dando la vida».

Han pasado los años, pero la ilusión, apunta Juan, el mayor de los tres, sigue intacta. «Estamos igual que cuando comenzamos a ensayar en aquel corral donde dimos forma a Ketama», sostiene. Y además con la experiencia que proporcionan las arrugas. «Estamos como el vino, hemos aprendido mucho en todo este tiempo y queremos dar lo mejor sobre el escenario», apuntala. A todo ello hay que sumar un nuevo objetivo, dar a conocer a la juventud esa «nueva cosa en el flamenco» que empezaron a crear junto al productor Mario Pacheco y que se cristalizó en trece discos y varios recopilatorios y una carrera llena de éxitos.

Cabe preguntarse por qué ahora. Lo cierto es que la grave infección que casi acaba con la vida de Antonio tiene mucho que ver. «Fue un momento duro para la familia –explica Josemi–y nos hizo ver que no queríamos dejar la unión que tenemos tanto familiar como musical. Eso nos empujó a empezar a hablar otra vez y a ver la posibilidad de juntarnos». La promotora de conciertos Shows On Demand ha sido el otro factor decisivo para la reunión: «Tenemos que dar gracias a la página y a los fans porque ellos han decidido dónde vamos a tocar».

Los directos contarán con nueve artistas sobre el escenario. «Vamos a llevar un 'bandón' con metales –adelanta Antonio– y unos coros flamencos, pero nuestra esencia musical no va a cambiar. Vamos a ser muy fieles a lo que hacía Ketama, ahora un poco más refrescada». E insiste: «Somos las mismas personas con las mismas inquietudes y vamos a hacer lo que llevamos haciendo toda la vida: esa fusión latina con flamenco y con pop. Ese sello personal que se llama Ketama».

Sonarán, claro, clásicos imperecederos como 'No estamos locos' o 'Vente pa Madrid', pero Josemi advierte de que también van a rebuscar entre el material menos popular. «Queremos tocar también pequeñas joyas que nos emocionen», dice.

'De akí a Ketama' se reedita

Acompaña la gira la publicación en diciembre de una nueva referencia, la remasterización del directo 'De akí a Ketama', un larga duración que vendió un millón de copias. Explica Juan que contará con dos temas inéditos –'Loco de amor', del uruguayo Ruben Rada, y 'Ángel caído', de Antonio Vega– y dos temas emblemáticos de la banda –'Vente pa Madrid' y 'Problema'– que la formación ha rehecho quince años después con la ayuda del productor Pablo Cebrián, para tratar de actualizar un poco el sonido.

«Los flamencos desayunamos 'Protools'», dice Antonio con cierta guasa. «Es el programa con el que se suelen grabar los discos –explica Josemi– y se puede utilizar bien o mal porque da tantas posibilidades que llega un momento en que no sabes lo que hacer. Es difícil lograr el equilibrio para que la máquina no te coma. Hay que intentar que tu corazón esté ahí y que el programa sea una cosa que aporte a tu música, pero que no sea el valor de tu música».

Hablando de tecnología, mestizaje y fusión, había que preguntar por el fenómeno Rosalía. Antonio no tiene más que palabras amables para la joven que está arrasando con 'El mal querer'. «Esto es una cadena: nosotros no hubiesemos existido sino es por Camarón o Paco, pues a Rosalía le pasa lo mismo. A mí me llama mucho la atención que se ponga por la radio y sea número uno en todo el mundo un ritmo de soleá por bulerías. Algo bueno estará haciendo. Me encanta como artista, como músico y como persona».

La otra pregunta que flota en el aire es si, más allá de la gira y de la reedición, el proyecto de Ketama tendrá continuidad. Responde Josemi: «Con la enfermedad que ha pasado mi compadre, somos más conscientes de que hay que vivir el día a día. Ojalá que estemos con ganas, que la reacción del público sea buena y que nos salgan temas y que nos apetezcan otras cosas, pero Dios dirá».