Jordi Bernácer: «La huella de Lorin Maazel se mantiene en los músicos del Palau de les Arts» Jordi Bernácer en Les Arts. / C.CH El director de orquesta, que homenajea hoy a Matilde Salvador, nunca ha trabajado con Jesús Iglesias pero no cierra la puerta a volver a Valencia L. GARCÉS VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:40

El alcoyano Jordi Bernácer dirige esta tarde a la orquesta del Palau de les Arts en el concierto 'Homenatges. Matilde Salvador. Claude Debussy' en el que se interpretarán obras de los dos compositores homenajeados y de Manuel de Falla. Bernácer, director 'frelance', como él mismo se define, fue asistente de Maazel en Les Arts, ha dirigido la Orquesta de Valencia y la de la Comunitat, además de prestigiosas instituciones sinfónicas y operísticas del mundo. En la entrevista con LAS PROVINCIAS ofrece su valoración sobre la orquesta y apunta algunos datos sobre sus retos.

-Usted dejó el Palau de les Arts, pero no pierde el vínculo con Valencia.

-Estoy muy contento, muy agradecido por todas las oportunidades que me han dado en Valencia, incluso antes de marcharme a Viena y empezar mi carrera como director 'freelance', invitado por todo el mundo. He sido asistente de la Jove Orquestra de la Comunitat, también director asistente del Cor de la Generalitat, he trabajado en el Palau de les Arts, dirigido la Orquesta de Valencia y la de la Comunitat. Es un vínculo que viene desde hace mucho tiempo y por el cual me siento muy agradecido y por eso estoy muy feliz de poder estar aquí.

«Espero que el sustituto de Livermore empiece una etapa de éxito en esta casa»

-¿Cómo ha encontrado a la orquesta de Les Arts?

-Estupendamente. Es una orquesta formidable, con los músicos me he sentido siempre muy a gusto trabajando todos estos años.

-Lorin Maazel formó a la Orquesta de Les Arts con los mejores músicos del mundo. ¿Qué queda de la huella de Maazel en la orquesta y en los músicos, si queda algo?

-Creo que sí. Formar una orquesta y crear un sonido propio es algo que requiere de mucho trabajo y de mucho tiempo. Y por esta orquesta han pasado grandes maestros que han dejado todos su huella, naturalmente Maazel, quien estuvo al frente desde su creación. Pero también Mehta, Gergiev y Chailly han dejado huella. La calidad de la orquesta, en mi opinión, es siempre de mucha altura.

-¿La marcha de Livermore supone que el Palau de les Arts está perdiendo prestigio o sólo es un signo de los tiempos que corren?

-No sabría responder. Viviendo fuera de Valencia y no estando en el día a día del Palau y de la cultura y vida real de Valencia y la Comunitat, me es difícil valorar. Vivo en Italia y vengo a Valencia siempre feliz de poder trabajar en este teatro que lo considero el mío, en el que he trabajado durante tantos años con tanta gente que son mis amigos y mis compañeros. Pero no tengo más información para juzgar esta situación.

-¿Ha trabajado con el futuro director artístico, Jesús Iglesias?

-Nunca he trabajado con él. Nos conocimos fugazmente cuando dirigí en el Teatro Real de Madrid, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con él.

-Hasta que llegue Iglesias, la dirección artística habrá estado un año vacante, ¿le perece mucho tiempo, puede haber influido?

-No estando en el día a día del teatro me resulta difícil valorarlo. Obviamente cada dirección artística tiene su proyecto y en el día a día lo va llevando adelante, si bien es cierto la marcha de una dirección artística no implica que desaparezca el trabajo realizado porque esto continúa, también la llegada de uno nuevo significa que es algo paulatino. Esto es una cuestión general, no sólo de este teatro.

-Jesús Iglesias ha sido elegido por concurso público, práctica con poca tradición en España. ¿Cómo valora esta herramienta? ¿Es adecuada para un cargo artístico?

-No sabría decir. Se aplica así en otros teatros del mundo: en unos sí, en otros, no. No hay un código establecido de manera universal. Cada teatro lo decide de manera distinta. Sólo espero que la decisión sea positiva para el teatro.

-¿Quién es Jesús Iglesias? ¿Cómo director artístico cómo se le puede definir?

-No he trabajado con él y él está aterrizando en Valencia. No puedo valorarlo. Espero que empiece una etapa de éxito para la casa.

-¿Cómo ha cambiado la orquesta del Palau de les Arts desde que usted salió de Valencia?

-He encontrado la orquesta siempre en excelente forma.

-Les Arts nació con ambición internacional y fichó a los mejores (Mehta, Maazel). ¿Les Arts continúa estando en la Champions de los auditorios interancionales?

-En el espíritu de las programaciones del Palau, no viviéndolas de cerca, me da la impresión de que sí se quiere estar en este nivel y se sigue invitando a maestros y cantantes importantes. Naturalmente la figura de Maazel es difícil de reemplazar. Fue una persona artística, musical y humanamente de una profundidad y una valía extraordinarias con una experiencia inigualable. Hablamos de una personalidad de gran altura como lo es Mehta hoy.

-¿Tiene relación con Helga Schmidt?

-En este momento, no. La tuve cuando trabajé en este teatro y después ya no.

-¿En qué proyectos trabaja ahora?

-Regreso a teatros en los que ya había trabajado como el Teatro de la Ópera de San Francisco, la Ópera de Roma, San Carlo de Nápoles, Ópera de Los Ángeles y después debutaré en el Petruzzelli de Bari y la Ópera alemana de Berlín. En el treno sinfónico, pronto regreso a la Orquesta Nacional de España, la del Principado de Asturias y a orquestas de Letonia y Lituania.

-¿En su agenda para los próximos meses hay previsto un regreso a Valencia?

-Por ahora no, pero espero poder volver pronto. Siempre es un placer volver a casa.