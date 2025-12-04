La gira de Rosalía pasa de largo de Valencia

Cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona. El Movistar Arena de la capital y el Palau Sant Jordi de la ciudad condal acogerán ... las actuaciones de Rosalía. Su Lux Tour 2026 ya ha empezado a rodar. Este jueves se ha anunciado los recintos donde la artista catalana desgranará su último disco. Entre el listado de las ciudades no figura Valencia. De momento, no hace parada en la capital del Turia o, dicho de otro modo, pasa de largo pese a que su primera actuación de 'Lux' fue en el Roig Arena de Valencia.

Rosalía ha anunciado gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. En España, por el momento, ha confirmado ocho fechas entre Madrid y Barcelona.

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año. Al Palau Sant Jordi de Barcelona llegará 13, 15, 17 y 18 de abril también.

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia) y pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Posteriormente, Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.