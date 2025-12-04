Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosalía, durante su actuación en Valencia, donde interpretó por primera vez en directo 'Requiem'. los40

La gira de Rosalía pasa de largo de Valencia

El primer avance de las ciudades que acogerán el Lux Tour 2026 incluye Madrid y Barcelona pero no la capital del Turia

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:07

Comenta

Cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona. El Movistar Arena de la capital y el Palau Sant Jordi de la ciudad condal acogerán ... las actuaciones de Rosalía. Su Lux Tour 2026 ya ha empezado a rodar. Este jueves se ha anunciado los recintos donde la artista catalana desgranará su último disco. Entre el listado de las ciudades no figura Valencia. De momento, no hace parada en la capital del Turia o, dicho de otro modo, pasa de largo pese a que su primera actuación de 'Lux' fue en el Roig Arena de Valencia.

