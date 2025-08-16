Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gandia baila contra el calor

BEATRIZ DE ZÚÑIGA

Dani Fernández hizo vibrar a los asistentes del Festival Mediterránea

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:03

Segunda jornada del festival Mediterránea, que de nuevo combatió ayer las altas temperaturas con ritmos indies, pero también pop urbano y música electrónica. La jornada ... comenzó por la mañana, con conciertos gratuitos en la Plaza Mayor de Gandia para un público familiar que tuvo que echar mano a los abanicos ante el sofocante calor y pese a que los bares de alrededor abrieron sus parasoles para ofrecer algo de sombra al público.

