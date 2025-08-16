Gandia baila contra el calor
Dani Fernández hizo vibrar a los asistentes del Festival Mediterránea
Valencia
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:03
Segunda jornada del festival Mediterránea, que de nuevo combatió ayer las altas temperaturas con ritmos indies, pero también pop urbano y música electrónica. La jornada ... comenzó por la mañana, con conciertos gratuitos en la Plaza Mayor de Gandia para un público familiar que tuvo que echar mano a los abanicos ante el sofocante calor y pese a que los bares de alrededor abrieron sus parasoles para ofrecer algo de sombra al público.
Por la noche, aún con bochorno, los asistentes llenaron a reventar los diferentes escenarios para escuchar, por ejemplo, a Dani Fernández, excomponente de la boy band Auryn. El programa de la noche lo completaban grupos como Fangoria, uno de los grandes atractivos del día; Ñekü, Toxicosmos o Tato Muñoz. Hoy seguirá el festival con las actuaciones de Mikel Izal, Chrystal Fighters, Malmö 040 o Shinova.
