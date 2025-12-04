Los 8 conciertos del Roig Arena en diciembre: de los villancicos de Bisbal a los grandes himnos de los años 80 y 90 El recinto despide el año de su inauguración con actuaciones de Il Volo, Ana Belén o Loquillo

Nacho Ortega Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

El Roig Arena despide el año de su inauguración por todo lo alto, con 8 conciertos programados y numerosos actos en un mes de diciembre que será inolvidable para sus promotores. David Bisbal llevará sus villancicos al recinto con la gira de Navidad y Loquillo actuará después del día de Navidad.

Entre uno y otro por el Roig Arena pasará la gira Locos por la Música, que llega a Valencia con las actuaciones de Revolver, Seguridad Social, Los Rebeldes, La Guardia, Amistades Peligrosas, Girasoules y Rafa Sánchez, en este emocionante viaje sonoro en el que se repasarán los grandes himnos que marcaron las décadas de los 80 y los 90.

También estarán presentes los Waterboys, Ana Belén, Il Volo, Gilberto Santa Rosao Raule, en un repertorio para todo tipo de público.

Este es el calendario de conciertos para diciembre en el Roig Arena.

Diciembre

5 de diciembre de 2025: The Waterboys

6 de diciembre de 2025: David Bisbal

10 de diciembre de 2025: Ana Belén

12 de diciembre de 2025: Raule

13 de diciembre de 2025: Locos por la música Valencia

16 de diciembre de 2025: Navidades con Gilberto Santa Rosa

18 de diciembre de 2025: Il Volo

26 de diciembre de 2025: Gira Corazones Legendarios: Loquillo

Además, habrá otros eventos, como el Bresh Valencia del 4 de diciembre, partidos del Valencia Basket, el FMS World Series Jornada 1 del 5 de diciembre o The Chicken, con Andreu Buenafuente y Berto Romero.