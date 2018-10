Mark Knopfler traerá su gira mundial a Valencia en un concierto en la plaza de toros El líder de Dire Straits recorrerá a los 69 años toda Europa para presentar su nuevo trabajo, 'Down The Road Wherever' EUROPA PRESS VALENCIA Lunes, 22 octubre 2018, 11:58

Mark Knopfler acaba de anunciar una nueva gira mundial con su banda para 2019 que pasará por Valencia. La gira 'Down The Road Wherever' tendrá su punto de partida en Barcelona en abril y continuará por toda Europa, finalizando en Verona en julio, antes de dar el salto a Estados Unidos.

En España tocará el 25 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dará otro concierto el 26 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, el día 28 en el WiZink Center de Madrid, el 29 de abril en la Plaza de Toros de Córdoba, el 3 de mayo en el Coliseum de A Coruña y el día 5 de mayo en Navarra Arena en Pamplona.

Las entradas para la gira de Mark Knopfler en nuestro país se podrán adquirir a partir de las 10,00 horas del martes 6 de noviembre, a través de doctormusic.com y riffmusic.es. También a través de entradas.com para los conciertos de Barcelona, Madrid y Pamplona. En Ticketmaster para Valencia, Córdoba y A Coruña. Y en Ticketea también para el concierto de A Coruña. El precio de las entradas oscilará entre los 40 y los 105 euros (gastos de distribución no incluidos).

«Mark Knopfler, que lanzará su noveno álbum de estudio bajo el título Down The Road Wherever el 16 de noviembre, siempre ha visto las giras como una parte integral del proceso de lanzamiento de un álbum, pasando de la composición a la grabación y terminando en la carretera, tocando sus éxitos de siempre y sus nuevos temas», apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Knopfler se presentará en esta gira con una banda ampliada de diez integrantes, la mayoría de los cuales han estado trabajando con él durante más de dos décadas: Guy Fletcher (teclados) , Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín y cistro), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería).

Las nuevas incorporaciones serán Graeme Blebins (saxofón) y Tom Walsh (trompeta). En esta gira, veremos a Mark Knopfler y su banda tocar una selección de nuevas canciones, combinadas con algunos de los temas más conocidos e imprescindibles de su catálogo y alguna sorpresa recuperada de los rincones más remotos de su repertorio.