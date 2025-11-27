Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anuel AA en concierto, imagen de archivo. EFE

El concierto de Anuel AA en Valencia se retrasa

La actuación, que fue aplazada por motivos de salud del cantante, comenzará con retraso

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

El concierto de Anuel AA de este jueves, 27 de septiembre, en Valencia comenzará con retraso. Así lo ha comunicado el Roig Arena en sus redes sociales: «El concierto no podrá comenzar a la hora prevista debido al retraso del artista», han informado.

El concierto, previsto inicialmente para el 14 de noviembre, fue aplazado a última hora «por motivos de salud del artista», según informó la promotora.

En Pamplona, el público tuvo que esperar varias horas para verle sobre el escenario, algo que se repitió en Barcelona hace unos días, donde se encendieron las luces y se bajó el micrófono antes de que hubiera terminado. La situación volvió a ocurrir este domingo en Madrid.

En esta última cita, el artista llegó al Movistar Arena con más de una hora de retraso, lo que provocó que el espectáculo comenzara tarde.

Por el momento los organizadores no saben a qué hora comenzará el concierto ni cuánto tiempo se retrasará el cantante.

