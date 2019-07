Chimo Bayo: «Sin mí, la ruta no existiría» El 'dj' valenciano Chimo Bayo. / LP El dj valenciano defiende el resurgir de los años 90 aunque recuerda un momento en el que «todos estábamos estigmatizados» N. CAMACHO VALENCIA. Viernes, 5 julio 2019, 20:13

Es inevitable hablar de la 'ruta del bakalao' y no recordar el mítico '¡Hu ha!' del valenciano Chimo Bayo. El 'dj', escritor e, incluso, comerciante de un vino que lleva como nombre su particular grito musical, defiende la reivindicación de aquel momento que trascendió lo musical hasta lo social y cultural.

-¿Nota el resurgir de la ruta?

-Sí, es algo que me llega por redes sociales. Hay una gente de cierta edad que rememora en su casa, en sus fiestas, lo vivido aquellos años. La ruta del bakalao dejó un recuerdo indeleble.

-¿Por qué ahora?

-Creo que esto nació hace unos cuatro años. Empezaron a surgir festivales que ofrecían un nivel internacional de gran calidad, con una visión profesional. Yo siempre he sido de los que han defendido la ruta.

-¿Hay más nostalgia que negocio o reivindicar la ruta da dinero?

-Si no hubiera negocio, los responsables de estas iniciativas no las llevarían a acabo. Pero hay que dar productos de calidad, la gente que paga quiere estar contenta.

-¿Se mantiene vivo el espíritu de la ruta?

-Sí. Es lo que veo desde el escenario, esas caras de felicidad. La nostalgia convertida en algo positivo, que siempre se asocia a lo triste. Son recuerdos difíciles de borrar.

-¿Ha pasado el tiempo suficiente para revisitar aquel periodo? ¿Han desaparecido los prejuicios asociados a las drogas, el desfase y la decadencia en la que todo acabó?

-En la ruta todos estábamos estigmatizados. Tenías que parecer buena persona. Pero no éramos demonios, teníamos una educación clásica. Ahora veo mucha más gresividad y drogas que en la época de la ruta. Pero yo siempre digo que me salvó la vida. El trabajo de 'dj' me hizo recuperarme de un accidente que me impidió seguir siendo piloto de competiciones.

-¿Qué queda por contar?

-Sólo se sabe un 30%. Lo vivido da para todo. Se debería hacer una serie de televisión, transgresora, que vaya más allá de la ruta. Siempre se fijan en cuatro canciones, pero aquello fue mucho más. Desde la tecnología a la innovación en esas primeras canciones. Pero de lo que no se habla era de los ruines que eran los de las compañías de discos, que sólo pensaban en robar al artista.

-¿Chimo Bayo es en sí mismo la ruta del Bakalao?

-Sí. Sin mí la ruta no existiría.