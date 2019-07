Cartel Arenal Sound 2019: horarios por escenarios y qué grupos actúan en Burriana Los primeros asistentes al FIB ya están en Benicàssim. / Arenal Sound El festival de Burriana se celebra del 30 de julio al 4 de agosto con artistas de primer nivel ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Lunes, 29 julio 2019, 13:17

El cartel del Arenal Sound 2019, el festival de Burriana que se celebra del 30 de julio al 4 de agosto, cuenta este año entre sus principales grupos a Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars, Vetusta Morla o Don Diablo entre otros. Decenas de DJs de todo tipo de música actuarán durante cuatro días en cuatro escenarios diferentes en los conciertos que comenzarán a las 19.45 horas y que concluirán pasadas las 6.30 de la madrugada.

Estos son los horarios de cada día y los DJs que actuarán en cada escenario del Arenal Sound 2019:

Conciertos del jueves 1 de agosto en el Arenal Sound 2019: grupos y horarios

Escenario Desperados

19:45-21:00 h. Dellafuente

22:15-23:45 h. La Pegatina

00:45-01:45 h. Karol G

02:45-04:00 h. Farruko

05:00-06:30 h. Oliver Heldens

Escenario Negrita

18:30-19:45 h. Zetazen

21:00-22:15 h. SFDK

23:45-00:45 h. Maikel Delacalle

01:45-02:45 h. Don Patricio

04:00-05:00 h. Les Castizos

Escenario Thunder Bitch

21:00-22:00 h. Linqae

22:40-00:00 h. Dani Fernández

00:40-02:00 h. The Parrots

02:40-03:30 h. Ladilla Rusa

03:50-05:15 h. Hektor Mas

05:30-06:30 h. Gomad!&monster

Escenario Cutty Sark

14:00-15:45 h. Cori Matius

15:45-17:30 h. Icanteachyou

17:30-19:15 h. Boccachicco

19:15-21:00 h. Manema

Conciertos del viernes 2 de agosto en el Arenal Sound 2019: artistas y horarios

Escenario Desperados

19:30-20:40 h. Rayden

21:40-22:55 h. Dorian

00:45-01:20 h. Fangoria

02:20-03:30 h. Anita

05:00-06:30 h. Martin Garrix

Escenario Negrita

18:30-19:30 h. Sofía Ellar

20:40-21:40 h. Zahara

22:55-23:50 h. Pignoise

01:20-02:20 h. Nancys Rubias

03:30-05:00 h. Lus Loren

Escenario Thunder Bitch

21:00-22:15 h. Todo el rato

22:50-00:00 h. King Jedet

00:40-01:50 h. Brisa Fenoy

02:30-03:45 h. El tío la careta

04:00-05:15 h. Flaca

05:30-06:30 h. Blackmamba

Escenario Cutty Sark

14:00-15:45 h. Agu Lukke

15:45-17:30 h. Borja Sant

17:30-19:15 h. We are not djs

19:15-21:00 h. Yahaira

Conciertos del sábado 3 de agosto en el Arenal Sound 2019: artistas y horarios

Escenario Desperados

19:30-20:45 h. Iván Ferreiro

22:00-23:25 h. Vetusta Morla

00:45-02:15 h. Thirty Seconds to mars

03:15-04:15 h. Lola Índigo

05:00-06:30 h. Ummet Ozcan

Escenario Negrita

18:30-19:30 h. Arnau Griso

20:45-22:00 h. Carolina Durante

23:25-00:45 h. Second

02:15-03:15 h. Ms Nina

04:15-05:00 h. Cat Dealers

Escenario Thunder Bitch

21:00-22:10 h. Adala and the same song band

22:50-00:00 h. Fusa Nocta

00:40-02:00 h. Muerdo

02:40-03:40 h. Paranoia

04:00-05:15 h. Brian Van Andel

05:30-06:30 h. Space Elephants

Escenario Cutty Sark

14:00-15:45 h. jAKE Rello

15:45-17:30 h. Pitty Bernad

17:30-19:15 h. Say Yes Dj

19:15-21:00 h. Víctor Pérez

Conciertos del domingo 4 de agosto en el Arenal Sound 2019: horarios y grupos

Escenario Desperados

19:45-21:00 h. Beret

22:15-23:30 h. Morat

00:30-01:45 h. Natos Y Waor

02:45-03:45 h. C. Tangana

05:00-06:30 h. Don Diablo

Escenario Negrita

18:30-19:45 h. Zoo

21:00-22:15 h. Ayax Y Prox

23:30-00:30 h. Toteking

01:45-02:45 h. Bad Gyal

03:45-04:50 h. Negrita Sound Talent

Escenario Thunder Bitch

21:00-22:10 h. David Rees

22:50-00:00 h. Melo Moreno

00:40-02:00 h. Pol 3.14

02:45-03:45 h. Periferia Norte

04:00-05:15 h. Sandro Ávila

05:30-06:30 h. Hddn & Dj Junior B2b

Escenario Cutty Sark

Clandestino (Acceso con pulsera independiente)