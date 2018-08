Borja Catanesi, el valenciano elegido mejor músico callejero del mundo El músico callejero, Borja Catanesi, en una calle de Valencia / Instagram Borja Catanesi El artista ha conseguido el oro en la categoría de música en la primera edición del Universal Street Games, que premia el arte en las calles BLANCA SÁNCHEZ Valencia Viernes, 24 agosto 2018, 14:45

Música libre, música sin ataduras. Música como arte capaz de atravesar barreras, cruzar continentes, navegar por océanos y viajar sin límites. Las letras de cada canción son capaces de ser entendidas por todos, da igual el idioma en el que se hayan compuesto.

Esto lo ha conseguido Borja Catanesi, un artista valenciano que se ha coronado como rey de las calles tras ganar en la categoría de música urbana del concurso Universal Street Games celebrado en Estados Unidos.

Cada día, el músico valenciano Borja Catanesi pone su banda sonora personal a las calles de la ciudad. Y es que raro es haber callejeado este año por el centro histórico de Valencia y sin toparse con él. Primero con su música a ritmo de funk, blues, reggae e incluso rock, y luego con él y sus compañeros de viaje: una guitarra eléctrica, un amplificador y un 'looper'- un pedal digital capaz de registrar la música y reproducirla en bucle. Así, es frecuente haberlo visto en la Plaza de Toros o en la Calle Colón rodeado de espectadores y espontáneos que se suman a sus actuaciones:

Give up the #funk! 🕺🏿@babacartandine Una publicación compartida de Borja Catanesi (@borjacatanesi) el 17 Feb, 2018 a las 10:46 PST

Catanesi, de 23 años lleva desde los 17 lanzándose a la calle y ha tocado en rincones con imágenes propias de postal. Ha recorrido cincuenta ciudades diferentes, dentro y fuera de nuestras fronteras y ha estado tres años viajando con su caravana por Europa hasta conseguir el título de mejor músico callejero del mundo.

De entre las más de cien personas que se incribieron en la primera edición del Universal Street Game -una competición internacional que busca el arte en las calles en las categorías de música callejera, danza y deporte- el músico valenciano ha conseguido que su pasión de tocar cada día en las calles de diferentes ciudades le premie, además de con el oro, la oportunidad de ser conocido mundialmente.

Pero no todo ha sido fácil para el guitarrista, y es que se ha encontrado con varias trabas que no iban al compás de sus ritmos, especialmente, legales. El músico, después de estar un año entero viajando por las ciudades europeas más importantes y sorprendiendo a sus habitantes con sus melodías, llegó a su ciudad natal y fue multado por actuar en la calle. Las redes se volcaron sin dudarlo con el músico, que publicó la multa en sus cuentas oficiales y las reacciones no tardaron en llegar en forma de apoyo.

Multas en la calle Multan a un músico valenciano por tocar en la calle

No es la primera vez que al músico le ocurre algo así en la capital del Turia. El último episodio también logró mover a sus seguidores tras una publicación, tanto en Facebook como Instagram, en la que el artista sentenciaba: «no es razonable que todavía, en 2018, las ordenanzas no estén preparadas para recibir a músicos en las calles. Son Fallas, la ciudad esta inundada de ruidos (petardos, mascletàs, verbenas...) y he recibido una multa por contaminación acústica... ¡La cultura no puede ser delito!«.

Como escribía en su mensaje, estos obstáculos no iban a frenar su talento: «Voy a seguir con mi música, porque estoy convencido que de que el sentido común se impondrá«.

Y así ha sido. Otro de los obstáculos con los que se ha encontrado ha sido el de grabar su primer disco para comenzar su carrera personal. Pero tuvo una idea con la cubrir los gastos del estudio: lanzar una campaña de crowdfunding - una forma de financiación basada en pequeñas aportaciones de aquellos que lo desean a cambio de recompensas. El objetivo de este proyecto, que finalizó con éxito y seguro que en breves saldrán los resultados- es que la gente conozca sus canciones desde un estudio de grabación y transmitir cada una de las experiencias que ha vivido en las calles que siempre han sido su escenario.