Barbara Hendricks llenará de soul y góspel Les Arts La cantante presentará un programa de espirituales negros que evocan la lucha de los esclavos. / lp La veterana soprano estadounidense y premio Príncipe de Asturias visitará Valencia en diciembre con 'The road to freedoom' EUROPA PRESS VALENCIA. Martes, 11 septiembre 2018, 00:50

La soprano estadounidense Barbara Hendricks presentará en el Palau de les Arts de València, el próximo domingo 6 de diciembre, su espectáculo 'The road to freedom', un programa de blues, góspel y espirituales negros que evocan la lucha de los esclavos por la libertad y el fin de la segregación racial liderada por Luther King, según informó la organización en un comunicado.

Hendricks, toda una personalidad internacional más allá de su renombre artístico, fue la primera artista norteamericana distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2000. Además posee la Legión de Honor de Francia y es miembro del jurado del Premio Internacional Cataluña. Como activista comprometida, la soprano estadounidense es embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde el año 2000 es también miembro del consejo de la Fundación para la Educación de los Refugiados, una organización que se dedica a la educación de los jóvenes refugiados en el mundo.

Barbara nació en Arkansas en 1948, pero hoy es ciudadana sueca. Está considerada una de las mejores recitalistas del mundo y es una de las grandes voces de la ópera actual, especialista en Mozart. Su voz es capaz de ir de Schubert a Gershwin, pero su «demostrada elegancia y una técnica impecable» que llevó a Herbert Von Karajan a compararla con María Callas, le permite con holgura adentrarse en el jazz como hará en Valencia. En esta cita que tendrá lugar a principios de diciembre, la artista deleitará al público con un amplio repertorio de temas propios del blues, el góspel y los negros espirituales, géneros con los que Barbara Hendricks mantiene un idilio desde hace más de dos décadas, destacó la organización.

El programa que presentará sobre el escenario del Palau de les Arts, acompañada por Mathias Algotsson, al piano y órgano Hammond, Ulf Englund, guitarra y Max Schultz, guitarra incluye canciones conocidas y representativas de una época oscura para los derechos civiles. La estadounidense llenará con su voz el recinto con temas como 'Down in Mississippi', 'Dark was the Night', 'Glory Halleluja', 'Strange Fruit', 'Amazing Grace' o 'I Wish I knew how it would feel to be free'.