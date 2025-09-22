La banda valenciana Tardor regresa con nueva canción Hace dos años que no se suben a los escenarios y un lustro desde su último disco

A. Pedroche Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

Tardor está de regreso. Se trata de una de las bandas de pop-rock valencianas más importantes de los últimos años. Se formó en 2010 y desde entonces su popularidad comenzó a crecer como la espuma. Han actuado en festivales de mucho prestigio como el de Les Arts o el Arenal Sound. Sin embargo, en 2023 se despidieron de los escenarios con una sala Moon llena hasta arriba. Durante este parón la banda ha reflexionado y algunos de sus miembros han decidido regresar.

El pasado 18 de septiembre Tardor lanzaba la siguiente pregunta en sus redes sociales: «¿Todavía estáis ahí?». Era la forma en la que la banda anunciaba su vuelta con «bajas importantes, pero con caras nuevas; músicos increíbles que se suman a la mejor banda que hemos tenido». Adjuntaron un vídeo que repasa su trayectoria, iniciada en 2011, y cómo se despideron en 2023, después de la pandemia y el confinamiento que irrumpió en sus vidas y carrera artística.

«Nunca negamos que volveríamos», dicen los componentes del grupo, que recalcan que «el fuego de hacer canciones sigue vivo», Por eso, regresan «con la ilusión de los inicios y la mochila llena».

«Hemos imaginado muchas veces cómo seria deciros emocionados que sí, que volvemos, que tenemos un nuevo disco entre manos y unas ganas bestiales de compartirlo amo vosotros. Y de todas las formas posibles que había de anunciaros que estamos aquí de nuevo hemos elegido esta. Todo para responder una pregunta, una que resuena en nuestra cabeza desde hace tiempo: ¿todavía estáis ahí?», aseveran.

Este lunes, 22 de septiembre, han estrenado su single 'Hi havia una ciutat'. Hacía cinco años que no sacaban nueva música. La pieza tiene un sonido continuista con el sonido al que la banda tenía acostumbrados a sus seguidores. Sin embargo, este tema trata un asunto de mucha actualidad: la gentrificación. Concretamente la de la ciudad de Valencia. Tardor refleja como los espacios urbanos cambian arrastrados por la elitización y como esta termina expulsando a los vecinos de sus barrios.

La canción está producida por el valenciano Pau Paredes, que ha trabajado con artistas como Mikel Izal o Jero Romero, y ha sido grabada entre Castelló de Rugat y Alboraya por él mismo junto a Guillermo Sanz, quien también ha mezclado y masterizado el tema. El videoclip que acompaña al lanzamiento es obra de Àlex Martínez Orts y Borja V. Salom y está protagonizado por Javi Escrivá, uno de los nuevos miembros de la banda.

Temas

Bandas de Música