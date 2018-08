«La Banda Municipal necesita una mejora laboral, no artística. Tiene un nivel brutal» El director valenciano Rafael Sanz-Espert, nuevo titular de la Banda Municipal de Valencia. / jesús signes Rafael Sanz-Espert Director de la formación valenciana | El nuevo titular de la agrupación asegura que intentará cubrir las plazas para poder emprender «un repertorio ambicioso y atraer a más público» NOELIA CAMACHO Miércoles, 22 agosto 2018, 23:54

Rafael Sanz-Espert (Llombai, 1960) ha regresado a casa con un reto bajo el brazo: dirigir la Banda Municipal de Valencia. El maestro ha dejado atrás su etapa al frente de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid para tomar las riendas de una agrupación musical que, en palabras de la concejala de Cultura, Glòria Tello, estaba «estancada». Sanz-Espert no quiere entrar en valoraciones pero en su hoja de ruta está la de conseguir que más público acuda a los conciertos. No quiere opinar de su antecesor, Fernando Bonete, ni de la etapa anterior. No había ofrecido ninguna entrevista hasta que su nombramiento fuera oficial. Se concretó el pasado 6 de agosto y, desde entonces, no deja de trabajar para que la Banda Municipal recupere su influencia en el panorama cultural de la ciudad.

-¿Cómo ha sido su aterrizaje? ¿Ya ha tomado contacto con los músicos?

-Sí. Lo hice con el concierto que realizamos para cerrar el pasado Certamen de Bandas. Ha sido un contacto muy profesional. Yo soy funcionario de carrera, ocupaba el puesto de saxofón en la formación y la había dirigido en algunos conciertos. No es que me resulte familiar la Banda Municipal, es que yo soy un integrante más.

LAS REACCIONES Rafael Sanz-Espert Director «Mi intención es ver si se puede realizar una programación estable en el Palau de la Música» «No los veo necesarios. A un profesional se le ve dirigiendo un concierto y trabajando» «La consulta a los músicos sobre el director se hizo hace seis años. Se me ofreció pero no pudo ser»

-¿Qué planes concretos tiene para la formación musical?

-Mi intención es ver si se puede realizar una programación estable con la Banda en el Palau de la Música. Debemos poder aportar repertorios para nuevos públicos. De momento, tengo que ver en qué situación nos encontramos, presupuestaria y de personal. Aunque a corto plazo todos los objetivos no se pueden conseguir y eso no debe ser motivo de frustración.

-Otra de sus aspiraciones es que la agrupación musical adquiera relevancia internacional. ¿Va a poder ser posible?

-Cuando en su momento hablé de internacionalizar lo hice en referencia a invitar a directores y artistas no sólo nacionales sino también de fuera. Si invitas a un profesional, al final habla de lo que ve. La Banda Municipal tiene un potencial enorme, por ello, estudiaremos las posibilidades de poder salir al extranjero o traer a profesionales.

-¿Exigirá que se mejore la plantilla de la Banda Municipal?

-La Banda necesita una mejora laboral, no artística ya que tiene un nivel profesional brutal. Se la puede comparar con cualquier otra formación. Pero tengo que informarme de la situación de los músicos. Sé que hay muchos interinos y plazas por cubrir. Al no tener la plantilla completa a veces hay que recurrir a profesionales de refuerzo para algunos conciertos. Para emprender un repertorio ambicioso tienes que tener toda la secciones completas. No puedes programar partituras que sabes que, por falta de músicos, no van a sonar.

-La presidenta del Palau, Glòria Tello, dijo para justificar su nombramiento que la Banda Municipal estaba «estancada». ¿Usted también lo cree?

-No lo sé. No puedo hablar de una situación que no viví. Pero si la concejala lo aseguró, puede que fuera así.

-Tello también afirmó que para elegirle había tenido en cuenta la opinión de los músicos de la formación y que el 90% de ellos había dado su nombre...

-Lo de la consulta a los músicos ocurrió seis años atrás, antes de la llegada de Fernando Bonete. Ahí se me ofreció la titularidad de la banda. Fue una propuesta oficial, no se me hizo en una cafetería. Pero yo estaba en Bilbao y trabajaba también en Latinoamérica. No pudo ser y no pasó nada.

-¿Ha podido hablar con el maestro Bonete tras su destitución?

-El maestro y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Hemos colaborado. En el anterior concierto pudimos saludarnos y poco mas. Él prefirió no hablar del tema y yo entendí la situación.

-Su nombramiento se ha hecho de forma directa, sin pasar por un concurso público. Aunque dijo que no le importaría someterse a uno...

-No conozco a nadie que haya tenido que pasar tantos procesos como yo. Lo hice en Bilbao. Si se me pregunta si es necesario, creo que no. Por mi experiencia, en las orquestas a nivel mundial se elige por un proyecto artístico. A un profesional se le ve trabajando, dirigiendo un concierto.