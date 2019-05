La banda de Gayano Lluch: 25 años de acordes nacidos en un casal fallero Miembros de la Agrupación Musical Gayano Lluch. / LP La agrupación musical dirigida y presidida por los hermanos Vizcaíno celebra sus bodas de plata en una etapa marcada por la Gayano Women's Band JAUME LITA Viernes, 3 mayo 2019, 23:12

La Agrupación Musical Gayano Lluch celebraba el pasado 2 de mayo sus bodas de plata. 25 años de música, de conciertos, pasacalles, procesiones, desfiles y crecimiento hasta convertirse en una de las bandas de música referencia en el distrito Tránsitos del Cap i Casal y una de las referentes en el panorama musical de Valencia. Los hermanos Vizcaíno dirigen y presiden esta banda de música nacida en el corazón de la propia Falla Gayano Lluch-Doctor Marco Merenciano. Corría el año 1994 y un grupo de falleros propusieron la creación de una formación musical. Desde aquel entonces la banda ha amenizado siempre los desfiles falleros de su comisión.

Enrique Vizcaíno, presidente de la Agrupación Musical Gayano Lluch, atiende a LAS PROVINCIAS para repasar la larga historia que acumula una banda de música formada actualmente por 55 músicos en su agrupación titular. Casi una veintena de actos durante el año forman el calendario musical de esta agrupación musical situada en el distrito Tránsitos de la ciudad de Valencia. Rafael Vizcaíno, director de la banda desde su creación, planteó después de aquel 2 de mayo de 1994 que la nueva banda de Gayano Lluch desfilaría con la comisión para las Fallas 1995. Así se dijo y así fue. 23 músicos formaban parte de la plantilla en el primer concierto de la banda de música, en la presentación de la Falla Gayano, en febrero de 1995. «Somos como una delegación de la falla. la comisión y la banda son como primos», puntualiza el presidente de la agrupación Enrique Vizcaíno, quien recuerda que en el momento de creación de la banda de Gayano se daban casi una decena de casos de agrupaciones musicales creadas dentro de las propias comisiones falleras: «San José de Pignatelli, General Barroso, Pintor Cortina, San Marcelino, Monteolivete....». Incluso Gayano formó parte del festival que organizaba Junta Central Fallera con todas las bandas de música falleras, un evento desaparecido y sin signos de posible recuperación.

Músicos en el primer concierto de la Agrupación Musical Gayano Lluch. / LP

El máximo dirigente de la banda recuerda en estas bodas de plata a aquellos falleros que no confiaron en el proyecto musical de la Falla Gayano Lluch: «Pensaban que no íbamos a tocar, preferían estar jugando al dominó que unirse a la banda. Otros falleros sí dieron el paso pero un grupo nunca se ha sumado a nuestra actividad». Desde aquellos primeros pasos musicales, la agrupación musical que dirige Rafael Vizcaíno ha tenido muchos conciertos, pero el presidente Enrique recuerda uno más o menos reciente que se ofreció en Benimámet y en el que consiguieron recoger más de 600 kilos de alimentos que destinaron a Casa Caridad. «Ahora en septiembre celebramos en el Palau de la Música de Valencia nuestro 25 aniversario. Recuerdo con mucha emoción aquella primera vez que actuamos en el coliseo valenciano. Fue en un festival de bandas de música de Junta Central Fallera y nunca he olvidado ese silencio que se creó entre el final del primer pasodoble que interpretamos y el inicio de los aplausos del público. Inolvidable», comenta un emocionado Enrique Vizcaíno.

Entre otras citas que la banda asumía con entusiasmo se encontraban los ya desaparecidos conciertos en el Mercado de Colón. Estas actuaciones reunían cada domingo a decenas de personas que paseaban o almorzaban en el icónico edificio del Ensanche de Valencia a los acordes de las sociedades musicales de la ciudad.

Si se espera emotivo el concierto de bodas de plata en el Palau de la Música, no menos emoción ha despertado entre los miembros de la banda y sus familiares el viaje a Disneyland París que realizará la banda en agosto. «Llevamos más de 100 apuntados», puntualiza Enrique Vizcaíno.

De madres a músicos

Concierto de la Gayano Women's Band. / LP

La Agrupación Musical Gayano Lluch respira buena salud en estas bodas de plata. Quizás se encuentre en unos de los momentos más relevantes de su historia: por un lado reclaman disponer de un local de mayor condiciones para acoger mejor a los 240 educandos que forman parte de su escuela y, por otra parte, la creación reciente de una formación musical en sus filas de una banda de música formada exclusivamente por mujeres.

«Hace unos años, en una cena de fin de curso entre los padres y madres de educandos de la escuela junto con nuestro director titular, Rafael Vizcaíno, las madres allí presentes retaron a Rafa a crear un grupo musical con las féminas que allí se encontraban más las que se quisieran sumar. Al volver de vacaciones en nuestra sala de ensayo teníamos a cerca de 20 mujeres que querían formar parte de esa banda de música. Así nació la que hoy se conoce como la Gayano Women's Band y no han dejado de triunfar», explica el presidente de la Agrupación Musical Gayano Lluch.

Esta formación musical es el primer movimiento bandístico de España formado íntegramente por mujeres. Ejemplo que acogió la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana que hoy en día también ofrece una banda femenina de música. «Empezaron siendo solo madres y hoy tenemos niñas, hijas, sobrinas... y no dejan de triunfar. Han creado un ambiente tremendo, cada vez son más conocidas y reconocidas, en el Certamen Provincial participaron como banda invitada en el Palau... ellas no hacen conciertos, hacen espectáculos con repertorios adaptados dependiendo del concierto», explica Enrique Vizcaíno.

Gayano Lluch representa ese crecimiento que han experimentado las grandes agrupaciones musicales de la Comunitat Valenciana con un esfuerzo ampliado que se ha dirigido a todos los públicos: jóvenes, mayores y veteranos. La música no entiende de edades, pero en este caso 25 años es más que un aniversario es un reconocimiento para todos aquellos que viven y siente una pasión llamada música.