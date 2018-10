Les Arts, de coliseo operístico a teatro musical Vicent Marzà, Susana Lloret y Jesús Iglesias Noriega, ayer, en la presentación. / jesús signes Jesús Iglesias prescindirá del maestro Roberto Abbado, buscará una nueva batuta y contará con Plácido Domingo El nuevo director artístico abrirá el edificio al jazz, flamenco y zarzuela aunque «la orquesta será el motor» CARMEN VELASCO VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:51

El Palau de les Arts virará de coliseo operístico a teatro musical. Si Helga Schmidt tenía como referencia el Covent Garden de Londres para Valencia, Jesús Iglesias Noriega se fija en la Ópera Nacional de Lyon. En medio, Davide Livermore, que tenía los ojos puestos en el Teatro Regio de Turín y el modelo de Carlo Majer. A partir del 1 de enero de 2019 Iglesias Noriega tomará las riendas de Les Arts que «no será concebido sólo como teatro de ópera sino como teatro musical». Su objetivo es abrirlo a la zarzuela, a los musicales, al flamenco, al jazz, al fado, a la canción popular... Susana Lloret, presidenta del Patronato de Les Arts, también reivindicó la idea de convertir el espacio en un «teatro musical» en tanto que, a su juicio, el auditorio estaba «desaprovechado culturalmente» y era «desconocido socialmente».

El sustituto de Livermore hará suyo Les Arts. Cuando Roberto Abbado concluya su contrato, al final de la presente temporada, fichara a otra batuta. Baraja nombres, pero prefiere que no trasciendan. «No será el director sólo de la orquesta, sino el director musical de Les Arts», matizó Iglesias, quien ha hablado con los músicos. Abordará con ellos y con la conselleria quién será el próximo director musical. «La orquesta será el motor», matizó. Sobre la plantilla, no habló de aumentarla (la formación pierde integrantes desde hace años), sino de «definir necesidades». En el horizonte están los conciertos de la formación fuera de la Comunitat: «No es fácil potenciar las giras de la formación nacional e internacionalmente, pero me gustaría», dijo.

Introducirá cambios en el repertorio. Tiene claro que conviene ensancharlo: «Hasta ahora estaba muy focalizado en el siglo XIX italiano y francés y barroco, casi exclusivamente italiano». Bajo su mandato figurarán nombres como Haendel, Wagner, el repertorio ruso y obras maestras del siglo XX. Iglesias hizo mención especial a Martí i Soler. Las piezas del compositor valenciano están presentes en sus planes, así como las de otros autores de la Comunitat como Melchor Gomis, Chapi o Manuel Penella, entre otros, como una forma de rescatar patrimonio musical. También se apoyará en el Cor de la Generalitat, aunque este ente artístico no depende de él.

LAS CLAVES«No contrataremos estrellas porque sí. No vamos a dedicar a ellas todos los recursos» «Quiero establecer relaciones con el Teatro de la Zarzuela y con la Filmoteca» «Programaré Haendel, Wagner, repertorio ruso, obras maestras del siglo XX y a Martí i Soler»Marzà se reunirá con el ministro de Cultura el 6 de noviembre y augura «buenas noticias»

No ocultó su intención de recuperar repertorio español, además de la zarzuela y el ballet. Iglesias habló de estrechar lazos con el Teatro de la Zarzuela (Schmidt buscaba la complicidad con el Gran Liceu y el Teatro Real) y contar con un título por temporada del Ballet Nacional. La danza, las nuevas tecnologías y el cine (aspira a establecer vínculos con la Filmoteca) tendrán cabida en Les Arts, avanzó Iglesias, quien cobrará 135.000 euros, es decir, más que Livermore. A diferencia del italiano, trabajará en exclusividad para el auditorio.

Iglesias accede a la dirección artística tras ganar un concurso público en el que presentó su proyecto. Les Arts resolvió el concurso en julio pero desde entonces la propuesta de Iglesias no se ha difundido en la web del auditorio ni es pública. El director artístico anunció ayer que las temporadas se estructurarán por temas para dar coherencia a las distintas disciplinas, pero no avanzó cuál será el tema para la programación 2019-2020. El concurso exigía a todos los aspirantes a detallar una temporada pero ayer Iglesias declinó avanzar el contenido de la misma. «Programar es más complicado que poner una lista de títulos. Es un proceso complejo». Tratará, añadió, de ceñirse «lo más posible al proyecto presentado» pero tendrá que ajustarse en tiempo y en presupuesto. Dejó entrever que en el próximo ejercicio introducirá cambios pero que la temporada 2020-2021 será al 100% de su creación.

Ni desgranó títulos ni intérpretes. «Vamos a tener estrellas, empezando por Plácido Domingo, pero no vamos a contratarlas por contratarlas. No vamos a dedicar a ellas todos los recursos. Se trata de incorporar los mejores intérpretes a cada proyecto», dijo. No piensa renunciar a ellas, aunque considera que al público no sólo se llega con grandes figuras y el oropel. Él prefiere ganarse al espectador con «la emoción».