25 años persiguiendo a Oasis

Verano de 2000. Luis vive en Benicàssim el concierto de Oasis, que fue el plato principal del FIB de aquel año. Entonces ya conocía ... a Gloria, pero aún no había prendido la llama del amor. A finales de año estos valencianos ya eran pareja y juntos han perseguido a la banda hasta la actualidad. «Oasis ha sido el grupo de nuestra adolescencia y juventud. Con 16 o 18 años nos pilla el 'boom', después cuando está arriba y ya el declive», explica ella. Ya viajaron juntos a Calvià en 2002 y, hace escasos días, han vuelto a ver a la banda en uno de sus conciertos en su Manchester natal, dentro de la gira de reencuentro del grupo británico.

«Era casi obligatorio fichar, había que formar parte de esta gira», comenta Luis. La pareja ha quemado miles de kilómetros persiguiendo a los Gallagher en estas más de dos décadas. Y han tenido experiencias de todo tipo. «En Salamanca, después de recorrernos media España, nos enteramos de que habían suspendido el concierto porque se habían peleado entre ellos. Pero luego nos lo hemos pasado genial, por ejemplo, en Mallorca», recuerda Gloria.

Pero a finales de la primera década del siglo XXI vino el silencio y la incertidumbre. Oasis dejó de tener actividad pero jamás anunció su disolución definitiva. «En todo ese tiempo hemos tenido que reinventar la forma de escucharlos, de los discos a las 'playlist'», comenta Luis. Hasta que se dio lo imposible, vista la tormentosa relación de los Gallagher. «Estuvimos intentando conseguir las entradas a través de cuatro dispositivos», recuerda Gloria. «Pero fue imposible. Estábamos resignados hasta que un mes antes de los conciertos en Manchester, un conocido nos las ofreció porque no podía ir. Era como cosa del karma, que debíamos estar ahí», desliza Gloria.

Consiguieron vuelos relativamente baratos, pero para el hotel hubo que rascarse el bolsillo. «Manchester no es una ciudad grande, y por ahí han pasado 400.000 fans. Es como si Valencia tuviera que organizar unos conciertos a los que fueran a acudir 800.000 personas», subraya Luismi. Y claro está, la ciudad natal de Oasis se volcó: «Era como un parque temático, igual que si un equipo fuese a disputar la final de la Champions en su ciudad. La gente iba con camisetas del grupo, fuese o no al concierto».

La actuación era en Heaton Park, a las afueras de Manchester. La organización recomendaba ir con tiempo y con paciencia si se acudía en autobús o en vehículo propio. Esto era una invitación tácita a ir a pie, en una diáspora de cuatro kilómetros debidamente señalizada, y donde ya había gente ofreciendo bebidas. El último susto llegó en el acceso. «El QR no iba, ya nos veíamos en la 'colina de los Gallaguer', un montículo donde se ponía gente sin entrada a tratar de escuchar algo», recuerda Gloria.

Pero no, al final todo se resolvió y la pareja accedió al recinto debidamente uniformada. Luis con la camiseta de la gira de 2002, y Gloria con una de edición especial que ha lanzado Adidas. «Había locura absoluta con el merchandising. Había colas enormes y conseguías lo que quedaba, pero por cualquier cosa enseguida te pedían 40 libras», señala Luis. Cuando los Gallagher saltaron al escenario se desató, aún más, la locura.

«Creo que interpretaron 22 temas y todos eran números uno», indica Gloria. «Nos vimos los mismos chavalines gamberros de hace 20 años, que ahora ya peinan canas pero que seguimos disfrutando de la misma música con una cerveza en la mano y una sonrisa», reflexiona Luis. De regreso al hotel compró otra camiseta de Oasis, más barata, no era producto oficial pero sí procedente de Manchester. Merece estar entre las reliquias que conserva la pareja. «¿Si ha sido el último? No tenemos esa sensación. Se habla de que si acaban bien, igual hacen otra gira en 2026. Y si vienen a España, habrá que estar», deslizan: «Y no descartamos todavía ir a algún concierto de esta si conseguimos entradas».