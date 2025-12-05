Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sandro Giacobbe, cantante italiano. R. C.

Adiós al cantautor y seductor italiano Sandro Giacobbe

Autor de éxitos como 'Señora mía' y 'El jardín prohibido', falleció a los 75 años debido a las complicaciones ligadas a un tumor

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:59

Comenta

Aquejado de un tumor desde hace 10 años, el cantante italiano Sandro Giacobbe, quien gozó de un gran éxito en los años 70 y 80 del siglo con sus baladas románticas, falleció este viernes a los 75 años de edad en su residencia de Cogorno, en la región norteña de Liguria. Intérprete de canciones como 'Señora mía', 'El jardín prohibido' o 'Los ojos de tu madre', con su media melena, ojos azules y buen porte supo explotar a la perfección su faceta de galán tanto en su Italia natal como en el extranjero, donde, según contaba en una de sus últimas entrevistas, siguió dando canciones incluso cuando su estrella ya se había apagando en su tierra a finales de los años 90. Desde que le fue descubierto un tumor en la próstata en 2015, su salud se deterioró, empezó a sufrir otras complicaciones y pasó sus últimos años en una silla de ruedas y sin poder ponerse de pie con autonomía.

«Cada día de mi vida es un día intenso, un día que paso junto a las personas que amo. Lo único que siento es tener que dejarlas», contaba el pasado mes de mayo en una de sus últimas entrevistas televisivas, en el programa 'Verissimo', en el que contó que utilizaba una peluca, explicando que lo confesaba para «dar un mensaje de esperanza y ánimo» a otras personas afectadas por el cáncer, como él. Nacido en Génova en 1949 en una familia modesta, Giacobbe descubrió a los 16 años la pasión por la música tras acudir a un concierto de los Beatles. Tras trabajar como mecánico y albañil, como su padre, logró que un tío le vendiera su vieja guitarra y fundó un grupo con unos amigos. Comenzó a conocer el éxito gracias a 'Señora mía', uno de sus grandes clásicos, escrita por él mismo y que cuenta una historia de amor que vivió con 19 años con una mujer mucho mayor que él.

Giacobbe arrasó con este tema en italiano, su lengua original, y decidió luego interpretarla también en español, logrando seducir al público de nuestro país y de diversas naciones de América Latina. De hecho, su fama le llevó a participar en 2003 en el Festival de Viña del Mar (Chile) con la canción 'E passa il tempo', con la que quedó en segundo lugar. Considerado uno de los nombres propios del pop italiano, Giacobbe atraía al público tanto por su voz como por su porte, explotando todos los atributos clásicos ligados al macho de su país. Generaciones de jóvenes españoles han entonado los versos con los que, en 'El jardín prohibido', justifica con mucha cara dura una traición amorosa: «Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo».

El cantautor estaba casado con Marina Peroni, 27 años más joven que él y con quien mantenía una relación desde 2010, y deja dos hijos, Andrea y Alessandro, nacidos de su primer matrimonio.

