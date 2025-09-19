Música, experiencias y noches interminables, un otoño con sabor a planazo

EXTRA Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:27 Compartir

Cuando el verano se despide y las noches se alargan es el momento perfecto para volver a conectar con los nuestros, para disfrutar de planes que dejan huella y para descubrir que hay formas de salir que van mucho más allá de lo típico. En el epicentro cosmopolita de Valencia, Casino CIRSA se convierte este otoño en el referente de esas noches que vas a recordar, de esas citas que empiezan con cena y acaban con una canción que ya no te puedes quitar de la cabeza.

Con una programación de eventos que combina gastronomía, música en directo, espectáculos y experiencias sensoriales, el Casino propone una agenda de espectáculos que son una tentación en toda regla para los más disfrutones. Da igual si vienes con tu pareja, con un grupo de amigos, a celebrar un cumpleaños especial o incluso para esa primera cita para la que no encuentras el lugar ideal. Cada evento podría ser el comienzo de algo inolvidable.

Una programación para todos los gustos

Las propuestas de esta temporada han sido cuidadosamente diseñadas por el equipo de eventos de CIRSA Valencia, con un mimo que se nota en cada detalle. Cada espectáculo tiene su propia esencia, su estilo y su público, hay opciones para todos los gustos y edades. Lo que todas ellas tienen en común es que han sido pensadas con pasión, para sorprenderte con momentos de diversión épicos y con el deseo de que salgas con una sonrisa en la cara y ¡muchas ganas de repetir!

Descubre este calendario de eventos cargado de sorpresas en el que cada noche es una historia, cada plato un preludio y cada canción una chispa. El 4 de octubre prepárate para una noche que vibra al ritmo del soul, el rock y el pop de una década irrepetible.

4 de octubre Route 66 – Viaja por los éxitos de la música americana de los años 60

«Route 66» no es solo un espectáculo musical, es una declaración de estilo. Un viaje por los hits que pusieron banda sonora a los cambios sociales, a los amores de verano y a las revoluciones personales del más puro estilo del rock y del rhythm and blues americano de los años 60. Cena, la energía sin fin de la Babalú Band y sus 10 músicos en directo ¿qué más puedes pedir? El plan en Valencia ideal para disfrutar en grupo o en pareja y pasar una noche en la que no pararás de bailar, volverás a casa tarareando. No te lo puedes perder y es un éxito asegurado para grupos de amigos, fans del rock y cenas desenfadadas. Compra tus entradas aquí.