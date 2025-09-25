El mundo del teatro reclama más ayudas y apoyo a las producciones valencianas

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado este jueves la programación del último trimestre para los teatros gestionados por la Generalitat, el Principal (con ... el cartel compartido con las obras previstas por el Escalante) y de aquí a final de 2025 en el Rialto. Y después de que Álvaro López-Jamar y, sobre todo, María José Hernández, directora adjunta, hayan desgranado qué obras se representarán en ambos escenarios, han tomado la palabra los diferentes representantes de las artes escénicas valencianas para reclamar más ayudas y que dé más protagonismo a las producciones locales.

El IVC ha empleado como lema para este trimestre 'El teatre funciona', y el mundo del teatro ha respondido que quiere que funcione mejor. El debate generado en el Rialto ha plasmado la eterna incertidumbre del sector y que el IVC que ha llegado con la lección sabida, consciente de cuáles iban a ser las reivindicaciones y ha aportado datos para defender sus argumentos.

Los actores han puesto el foco en la necesidad de cuidar más las producciones valencianas: más allá de cuántas y cuántos intérpretes participan, el tiempo que permanecen en cartel. María José Hernández ha respondido con la programación de este último trimestre: «'Los locos de Valencia' estará tres semanas. Va a haber entre 19 y 25 funciones, es algo que no se aleja tanto del pasado, y hemos incrementado en Castellón y Alicante. Y si el Rialto se copa con compañías propias, no queda espacio para las privadas, como las que se han presentado en esta programación».

Esta, en el Rialto, arrancará con 'Pobres', de la compañía Crit, que se interpretará del 2 al 5 de octubre en valenciano, pero con la vocación de exportarla al resto de España (en castellano) e Italia, en la lengua del país transalpino. La programación del escenario de la Plaza del Ayuntamiento la completan 'Baile sonoro' (11 y 12 de octubre), 'La fortaleza' (19 octubre'), 'Postals' (23 a 26 de octubre), Gola (1y 2 de noviembre), 'Vulcano' (8 y 9 de noviembre) 'L'imperatiu categòric teatre lliure' (15 y 16 de noviembre), 'Los días lentos' (20 a 30 de noviembre), 'Meme, antes todo esto era campo vol.2' (5 de diciembre), 'VIII Laboratorio de Dramaturgiainsula dramataria Josep Lluís Sirera' (10 a 21 de diciembre), 'Canviarem Bolquers segons el BOE' (8 a 11 de enero), y 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' (17 y 18 de enero).

En cuanto al Teatre Principal, la programación del IVC también empezará con una producción valenciana: 'Goya', de la compañía Bambalina Teatre Practicable, que se podrá ver el 8 y 0 de noviembre. La programación la completan 'Viejos tiempos' (14 y 15 de noviembre, 'La Patética' (23 de noviembre), 'Diptych' (29 y 30 de noviembre), Les bàrbares' (6 de diciembre) , 'Tenet' (14 de diciembre) y 'Los locos de Valencia' (22 de enero a 8 de febrero). A esto hay que añadirle Puente, el Congreso Iberoamericano de Artes Escénicas.

Los abonos para el Principal son a 70 o a 60, con cuatro espectáculos a elegir, en el segundo caso excepto 'Diptych'. Los del Rialto son a 55 euros con derecho a acudir a 5 obras. Los gestores culturales han preguntado sobre los Premios de las Artes Escénicas, sobre si se van a celebrar en este 2025 y Álvaro López-Jamar ha subrayado que 'Es posible« que se entreguen en los dos primeros meses del próximo año. También ha preguntado este colectivo si hay prevista una convocatoria »pública y trasparente« para presentar propuestas al IVC. El director de este instituto ha anunciado que en las dos primeras semanas de octubre se abrirá una convocatoria para renovar el catálogo del Circuit Cultural Valencià, y ha precisado que habrá una comisión que evaluará que las iniciativas cumplan unos estándares.

Además, el director del IVC se ha referido a las ayudas al fomento de las artes escénicas. «Hemos recibido 501 solicitudes y hay disponibles 2,8 millones en 11 especialidades. En estos dias se han reunido las comisiones y la semana que viene esperamos tener la resolución de provisional», ha señalado. Se le ha afeado que este proceso se esté resolviendo en el último tramo del año, a lo que ha comentado: «Ha habido que reiniciar con la elaboracion de nuevas bases. Es una tramitacion que no depende de nosotros. El trabajo ha salido cuando tiene que ser, somos muy conscientes de lo que supone sacar las ayudas en determinada fecha.