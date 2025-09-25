Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
El Teatro Principal de Valencia. IVÁN ARLANDIS

El mundo del teatro reclama más ayudas y apoyo a las producciones valencianas

'Goya' en el Principal y 'Pobres' en el Rialto abren la programación del Institut Valencià de Cultura para el último trimestre de 2025

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:16

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado este jueves la programación del último trimestre para los teatros gestionados por la Generalitat, el Principal (con ... el cartel compartido con las obras previstas por el Escalante) y de aquí a final de 2025 en el Rialto. Y después de que Álvaro López-Jamar y, sobre todo, María José Hernández, directora adjunta, hayan desgranado qué obras se representarán en ambos escenarios, han tomado la palabra los diferentes representantes de las artes escénicas valencianas para reclamar más ayudas y que dé más protagonismo a las producciones locales.

