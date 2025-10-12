Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morante se corta la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas Efe

Morante de la Puebla se corta la coleta en Las ventas

El maestro, ante la sorpresa del público, se despide de los ruedos tras cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande

J, Varela

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57

Comenta

19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Hora y día histórico en el mundo del toro. Morante de la Puebla se ha cortado la coleta en plaza de Las Ventas ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, el diestro se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

Una imagen histórica que pilló por sorpresa a todos los aficionados que estaban en los tendidos y a los que estaban al otro lado del televisor. Los gritos de ¡Torero, torero! afloraron ante un Morante emocionado tras una temporada grabada con letras de oro en la historia de la Tauromaquia.

El diestro sevillano brindó su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», dijo. Su segundo, el cuarto de la tarde y el último de su carrera, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Precisamente en este toro, el diestro de Puebla del Río fue cogido y tuvo que pasar por la enfermería. Poco después regresó al ruedo para firmar una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande. Su última Puerta Grande

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

