El mes del diseño arranca en Valencia con una exposición en el MuVim

València Design Fest 2025, el festival en torno al diseño que organiza Fundació del Disseny de la Comunitat, arranca este viernes con un denso programa ... de actividades destinado, según sus promotores, «a celebrar el diseño como seña de identidad de la ciudad con más de medio centenar de actividades abiertas a la ciudadanía y al sector profesional». La iniciativa regresa con una «ambiciosa tercera edición», señalan en un comunicado, con el propósito de hacer de Valencia «epicentro internacional del diseño desde esta semana hasta mediados de octubre, manteniendo su vocación de acercar la creatividad y el diseño a todos los públicos, generando a la vez espacios de reflexión y conexión para profesionales y entidades».

«Con este programa reafirmamos el espíritu de un gran mes dedicado a celebrar el diseño como seña de identidad de València, contribuyendo a elevar el perfil global de nuestra ciudad como líder en innovación, sostenibilidad y creatividad», señala Roberto Heredia, director de proyectos de la Fundació del Disseny. El Diputado del Área de Cultura, Francisco Teruel, destacó por su parte durante la presentación de las actividades la importancia del programa de València Design Fest para seguir manteniendo el alto nivel en los eventos valencianos alrededor del diseño, donde el MuVIM lleva años participando y colaborando con eventos y exposiciones de relevancia internacional, como las que se llevaron a cabo durante la Capital Mundial del Diseño 2022.

Ampliar

Por su parte, Maricruz Cádiz, subdirectora de desarrollo turístico e innovación de la Fundación Visit València, recordó que «València ya es reconocida internacionalmente como 'design city'. Esto lo avalan hitos como haber sido Capital Mundial del Diseño en 2022 y la reciente designación como Ciudad del Diseño por la UNESCO en 2023. «Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente nos enorgullece es que el diseño se ha convertido en parte esencial del relato de esta ciudad: un relato honesto, coherente y profundamente ligado a nuestros valores y a nuestra identidad cultural», dijo. Desde el Ministerio de Cultura acudió también a la presentación el subdirector adjunto del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, Chisco Villar, quien puso el foco en el valor de la reivindicación de la artesanía contemporánea y el diseño dentro del programa del festival.

Con tres ejes temáticos principales (artesanía, diseño de ciudades y sostenibilidad), la nueva propuesta de València Design Fest refuerza el papel de Valencia como polo creativo de referencia en el ámbito internacional, consolidando los hitos de su designación como 'City of Design' por la UNESCO e inspirándose en el legado de la Capital Mundial del Diseño 2022. Además, la programación recupera el legado más vanguardista del diseño valenciano con la línea 'Diseño Disruptivo', conectando pasado y presente para proyectar una visión crítica y contemporánea de la creatividad remontándonos a los años 80. «Esta tercera edición demuestra la capacidad del festival como plataforma profesional internacional que visibiliza el talento de nuestra comunidad creativa, al mismo tiempo que atrae miradas del exterior, consolidando a València como una ciudad del diseño vibrante, diversa y en constante evolución», destacó Xavi Calvo, director de la Fundació del Disseny.

Artseanía, cita en el MuVim

Bajo el programa propio de 'Tiempo + Materia', València Design Fest aglutina todos los contenidos vinculados a la artesanía contemporánea, comisariados un año más por Estudio Savage como uno de los ejes del festival con una muestra y un conjunto de experiencias y conferencias en torno a la creación artesana que este año toman como hilo conductor la gastronomía y el diseño. La muestra principal de esta actividad se inaugurará en el MuVIM este viernes, día de arranque oficial del festival y permanecerá abierta durante un mes exhibiendo piezas de estudios y talleres nacionales e internacionales, y los comisarios Estudio Savage ofrecerán varias visitas guiadas anunciadas en la web del festival. De manera extraordinaria, un día antes de esta apertura, este mismo jueves, la escuela Barreira como una de las entidades vinculadas al programa de artesanía de València Design Fest acogerá en su sede de Gran Vía Fernando el Católico una conferencia inaugural a cargo de Fondo Supper Club, el estudio creativo que utiliza la gastronomía como herramienta para investigar prácticas artísticas.

Adrián Salvador de Estudio Savage, comisarios de 'Tiempo + Materia' ha destacado de este programa que «busca poner de manifiesto que la artesanía no solo es la creación de objetos, sino una manifestación intangible que tiene el poder de conectar el pasado con el presente, la tradición con la innovación y lo individual con lo colectivo». A lo que Lucas Zaragosi, también desde Estudio Savage, ha añadido que «este enfoque permite a nuevas generaciones de creadores y creadoras contemporáneos reinterpretar el oficio llevando la artesanía hacia nuevas fronteras, explorando su relevancia en un mundo cada vez más globalizado, digitalizado, sensorial y experiencial».

Conferencias y talleres

En cuanto a las conferencias, experiencias y talleres de este año destacan grandes nombres entre los que participará la heladería artesanal Campo a través el 16 de septiembre en Merkato Hub, Vidrio Sorribes el 17 de septiembre en Barreira, Steinbeisser el 18 septiembre en MuVIM, Clara Diez presentando su libro Leche, fermento y vida con Jesús Terrés el 23 septiembre en CookTL, Canoalab el 23 septiembre, Estudio Savage en el Ágora Nude de Feria Hábitat el 30 de septiembre y Celler del Roure, de nuevo con Vidrio Sorribes, el 7 de octubre en 'off line' café.

Diseño urbano y arquitectura

El diseño urbano y arquitectónico vuelve a ser protagonista con una serie de actividades en las que se reflexionará hasta qué punto ha evolucionado la relación entre la arquitectura y el ser humano. A través de debates y otros formatos de coloquio, se presentarán ejemplos contemporáneos que tienen un mismo leit motiv, una praxis más humana, donde las personas son el principal activo de la arquitectura. Un buen ejemplo serán los conversatorios sobre nuevas miradas a la arquitectura: Bona Fide y Clara Sáez el 17 de septiembre en Odosdesign o la presentación 'Arquitectura íntima' el 26 septiembre en Merkato Hub.

Además, una de las sedes destacadas este año será el Colegio Territorial de Arquitectos de València donde tendrá lugar la Jornada de Neuroarquitectura el 22 de septiembre, donde con la colaboración de la Fundación Arquia conversarán Carmen Linares (Laboratorio de Neuroarquitectura UPV), Soledat Berbegal (Actiu)y Nuria Matarredona (ETSA UPV), y Ana Mombiedro presentará su libro Espacio, cuerpo y mente. María Aucejo realizará su presentación el 24 de septiembre, y la segunda edición de 'La Ciudad Generosa' reunirá a estudios y casos de éxito sobre esta arquitectura más humana el 14 de octubre. También habrá talleres infantiles sobre arquitectura y ciudad, el 26 de septiembre con Silvana Andrés en el MuVIM.

Como uno de los hitos de este año de València Design Fest ha surgido también una colaboración con el festival Concéntrico, el laboratorio de innovación urbana que invita a reflexionar sobre la ciudad a través de la arquitectura y el diseño y que cada año propone desde Logroño nuevos usos colectivos en el espacio público. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València será sede de la exposición sobre Concéntrico a partir del 25 de septiembre y exhibirá una de las piezas de su pasada edición, y en el nuevo espacio Veneno se presentará el 13 de octubre el libro especial de décimo aniversario del festival que dirige Javier Peña en Logroño.

Moda

El programa de València Design Fest propone también un viaje a la década de los 80, cuando València se consolidó como un epicentro del diseño disruptivo en España. En un contexto de efervescencia cultural y apertura de fronteras existentes hasta ese momento, surgieron movimientos innovadores que rompieron con las normas establecidas, y la Fundació del Disseny propone recuperar aquella esencia con una serie de actividades organizadas con la colaboración del Arxiu Valencià del Disseny que den buena cuenta de ello con algunos protagonistas de la moda y la arquitectura de la época.

El 15 de septiembre tendrá lugar un encuentro y mesa redonda con algunos de los protagonistas de la marca Tráfico de Modas sobre moda valenciana de los 70s y 80s con una visita a la exposición homónima en La Nau. También en La Nau, el 19 de septiembre dará comienzo la serie 'Confesiones del diseño' poniendo cara a cara 2 generaciones: MacDiego será confesado por Elena Yuste y Sheila Soriano sobre el sector creativo valenciano y los conflictos de ayer y de hoy.

El 25 de septiembre se proyectará en la Filmoteca 'Gran Hotel Budapest', película de Wes Anderson que inspirará un posterior coloquio entre representantes de La Filmoteca, la diseñadora Carmen Baselga y la directora de La Mostra de València, Sara Mansanet, para hablar alrededor de la unión entre cine, arquitectura y diseño. Y continuando las proyecciones, el 3 de octubre en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València se podrá asistir a un pase de Mujeres al borde de un ataque de nervios con cinefórum incluido sobre el cine y la moda en las décadas de los 60s, 70s y 80s del siglo pasado.

También se suma a esta mirada atrás Bombas Gens, Centre d'Arts Digitals, que a partir del 2 de octubre inaugurará la gran exposición inmersiva 'La Ruta: modernidad, cultura y descontrol' con la que invitará a rememorar un capítulo histórico que marcó un antes y un después, una revolución que cambió para siempre la manera de entender el ocio y la noche valencianas.

Clausura

Bajo el lema From ideas to action, el 16 de octubre para clausurar València Design Fest vuelve 'Future of Fashion', el encuentro internacional de moda sostenible constituido como una plataforma de creación, experimentación e intercambio de conocimiento desde el diseño en torno a la transformación de las industrias de la moda.

Future of Fashion se celebrará en La Harinera gracias a la colaboración de València Innovation Capital, y llega a su cuarta edición como uno de los legados de València Capital Mundial del Diseño, con el comisariado de Patricia Moreno Barberá para ser de nuevo «think tank» internacional en el que debatir sobre la transformación de las industrias de la moda y el impacto sostenible.