Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
Logo Patrocinio
Presentación de las jornadas.

El mes del diseño arranca en Valencia con una exposición en el MuVim

Moda, urbanismo y cine, entre las actividades programadas en una edición que se inaugura este viernes con una muestra sobre artesanía contemporánea

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:40

València Design Fest 2025, el festival en torno al diseño que organiza Fundació del Disseny de la Comunitat, arranca este viernes con un denso programa ... de actividades destinado, según sus promotores, «a celebrar el diseño como seña de identidad de la ciudad con más de medio centenar de actividades abiertas a la ciudadanía y al sector profesional». La iniciativa regresa con una «ambiciosa tercera edición», señalan en un comunicado, con el propósito de hacer de Valencia «epicentro internacional del diseño desde esta semana hasta mediados de octubre, manteniendo su vocación de acercar la creatividad y el diseño a todos los públicos, generando a la vez espacios de reflexión y conexión para profesionales y entidades».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  6. 6 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  7. 7

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  8. 8

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  9. 9 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm
  10. 10

    Bernabé justifica la chapuza del SAIH: un camión desató la falsa alarma sobre una crecida en el Poyo cuando el cauce estaba seco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mes del diseño arranca en Valencia con una exposición en el MuVim

El mes del diseño arranca en Valencia con una exposición en el MuVim