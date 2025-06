Marta Avellaneda: «Sabía que tenía un proyecto muy chulo, pero no imaginaba ganar el premio de las mejores bibliotecas»

Nacho Ortega Valencia Martes, 24 de junio 2025, 00:29 Comenta Compartir

En el corazón de La Pobla de Farnals, en Valencia, late un espacio mágico. Su biblioteca municipal ha sido galardonada con uno de los prestigiosos Premios María Moliner, el reconocimiento que se hace a las bibliotecas españolas por el fomento de la lectura y que viene a ser el premio que se concede a las que mejor han hecho su trabajo en los municipios de menos de 50.000 habitantes. Al frente de este lugar especial está Marta Avellaneda, la bibliotecaria cuya pasión ha convertido el tradicional lugar de lectura o consulta en un paraíso de actividades para niños, adolescentes y adultos.

Marta recogió hace unos días el premio mayor, que solo reciben 10 bibliotecas en todo el país, en un acto celebrado en Paniza, la localidad natal de la bibliotecaria y lexicógrafa María Moliner, en el 125º aniversario de su nacimiento. Allí, en un multitudinario acto, se acordó de las localidades afectadas por la dana, agradeció el trabajo de su compañero Rafa y el apoyo que recibe día a día de instituciones, compañeros y, sobre todo, de las personas que acuden a la biblioteca.

Se trata de un premio concedido por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se suma al recibido también por parte de la Generalitat Valenciana. Un año redondo que tiene su explicación en 'Tejiendo historias: la biblioteca como espacio de construcción ciudadana', un proyecto de iniciación a la lectura que engloba a niños, padres y profesores y gracias al cual ha recibido un cheque de 10.000 euros y el reconocimiento global de todo el sector.

- Háblame del proyecto. Se llama Tejiendo historias, un nombre que ya de por sí es muy sugerente.

- A ver, lo de 'tejiendo historias' tiene dos partes. Una se basa realmente en todo lo que está relacionado con la narración oral, con la recuperación de nuestro imaginario. Dicen que realmente somos animales poéticos, y también somos animales narradores. Hemos narrado desde el principio de los tiempos. Y entonces surge la idea de la narración oral, de todos los cuentacuentos adultos que hacemos para los niños... y en todos los proyectos siempre intento que la narración sea un punto importante. Entonces lo de tejer historias era un poco por ahí. Porque realmente lo que se creaba era a través de su narración una manera de formar parte del proyecto de la biblioteca.

- ¿Y la segunda?

- Pues la segunda parte era crear la comunidad, es decir, yo puedo poner como bibliotecaria un proyecto en marcha, pero realmente quien le da forma, quien lo crea, es la gente que participa en las actividades, o que viene a visitar la biblioteca. Y entonces a partir de ahí entre todos creamos esa narración lectora. Hacer que todos formen parte del proyecto, que es lo que yo creo que es más importante.

- Para que la gente lo entienda, qué ofrecéis diferente, por qué habéis sido reconocida como una de las mejores bibliotecas del país o como la que más fomenta el hábito lector.

- Cuando presentamos el proyecto al María Moliner, ellos establecen unas pautas que tenemos que cumplir: te dan una serie de puntuación, si trabajas con mayores y las relaciones intergeneracionales, algo que hagas relacionado con la gente de 20 - 30 años... Hay un montón de ítems y apartados. Entonces tú presentas tu proyecto anual, pero en nuestro caso el puntito de diferenciación con el resto de los proyectos que ya se habían podido presentar es el trabajo que hemos hecho con la primera infancia, que es el TastaContes.

Nosotros lo hacemos así: observamos y decimos, es que aquí faltan carencias a nivel tanto de familias como de profesorado. Vemos lo que sería las lecturas básicas o qué se está publicando y qué no, nuevas cosas que están saliendo de fomento de la lectura en la primera infancia... y entonces a partir de ahí es cuando se nos se me ocurrió hacer el taller, o sea, el proyecto de TastaContes, que parte de la narración oral, que es lo primero que hemos hablado, después el debate filosófico, del diálogo y finalmente una tercera parte que sería la apropiación de la lectura, que sería la parte creativa.

Entonces, se le uniría una cuarta parte, la narración en voz alta, la recuperación de la tradición oral, que es diferente, una cosa es leer un libro y otra cosa es contar un cuento, que son dos cosas diferentes y a partir de ahí partíamos del álbum ilustrado, que reúne, digamos, todas las características necesarias para trabajar la lectura en la primera infancia. Entonces ese proyecto yo lo tenía en la cabeza, pero no lo podía llevar a cabo porque no tenía personal, digamos, me faltaba alguien más en el en el equipo. Y entonces apareció Pepa, que es maestra de aquí de la Pobla, que últimamente estaba trabajando en museos y ya se ha jubilado, y le dije, 'tengo este proyecto' y me dijo, 'pues yo te apoyo'. Y a partir de ahí, y con la parte gráfica que nos ayudó una profesora universitaria que es María Portalés, entre las tres le dimos ya forma al proyecto y empezamos a andar con él.

Eso realmente es lo que lo que más han valorado ellos. El trabajo en la primera infancia, decir, vamos a crear lectores, vamos a formar lectores. A crear ese hábito, porque si tú haces muchas actividades, pero eso no forma lectores, realmente hay algo que está fallando. Entonces partíamos de ahí, vamos a fomentar el hábito lector, porque el hábito se basa en la repetición por el placer y a partir de ahí vamos a evaluar si estamos formando lectores. Y eso fue el puntito diferente que valoró el Ministerio.

- Y qué orgullosa te debes sentir. Cuando todo eso te lo te lo te lo valoran y además te lo premian.

- Yo sabía que el proyecto era muy chulo, para mí era muy emocionante. No lo presento todos los años, sino que hago el esfuerzo cuando tengo algo que me gusta y este este era un proyecto para mí muy significativo. Y pensaba que nos iban a conceder el premio normal, el de los 2.000 y pico euros, pero no me imaginaba en ningún momento que me iban a dar el de los 10 primeros, en ningún momento. A mí lo que más me supone esto, más que la satisfacción personal, es saber que estamos trabajando bien, porque trabajamos muy duro, trabajamos muchas horas, nos formamos mucho, leemos mucho para poder saber cómo trabajar el tema del fomento lector y saber que que realmente lo estamos haciendo bien, pues claro, eso es una forma de decir, tira para adelante que por aquí vas bien, ¿sabes? Vas por un camino adecuado y y eso es lo más importante, porque muchas veces las bibliotecas estamos como muy metidas en nuestro edificio, con los horarios que tenemos no podemos salir y entonces nos falta un poco de perspectiva. Además ha sido un honor estar allí representando a Valencia con un montón de compañeras que hacen unos proyectos magníficos.

- ¿Ya habéis decidido en qué invertir ese dinero o ya lo habéis gastado? ¿Qué habéis comprado? comprado.

- Ya está todo gastado. A ver, realmente el premio te permite gastar un mínimo del 40% en libros y el resto lo puedes hacer en libros o en equipamiento para la biblioteca. Y yo decidí directamente que iba a ser solamente para libros, porque el equipamiento pues yo pienso que también tiene que ser una cosa del presupuesto municipal y realmente el premio tiene que estar en los libros, en la lectura. Entonces me lo he gastado todo en 10.000 € en libros.

Me he dirigido más a lo que es ampliar las secciones de novela gráfica, tanto de adultos como infantil y juvenil. No teníamos demasiado, era una una sección que estaba comenzando y que tiene un recorrido histórico muy impresionante y que creo que que se le tiene que dar la la importancia que que tiene.Ahí tenemos a a nuestro valenciano Paco Roca, que es de nivel nacional. Y otros tantos que están saliendo. Digamos que era una pata coja de de la biblioteca, pero es que además, claro, si nosotros estamos apoyando la lectura a la primera infancia, vamos a empezar de cero para arriba, pues claro, necesitábamos también esa base.

Todos los libros que proponemos del Tastacontes son cajas de libros que viajan al colegio. Entonces, como implicamos también a las familias, esos libros también empiezan aquí en la biblioteca, hay que duplicar el material. Entonces, claro, pues hemos invertido también mucho dinero en eso, en tener los libros tanto en el colegio como en la biblioteca y sobre todo en los libros que vamos a incluir en las cajas del año que viene. Vamos a empezar en 3 años y llegamos hasta sexto de primaria. Entonces, claro, tenemos que incluir todo ese material y se nos ha unido además el departamento de inglés. Por lo tanto, también tenemos que tener una base importante de material en inglés. En adultos, por supuesto, y una parte muy importante también en valenciano, que para nosotros es fundamental. Se están haciendo cosas maravillosas en valenciano, tanto en narrativa como en poesía, que también están haciendo cosas muy buenas.

Trabajamos con librerías de la zona de la dana y una de ellas es la Muixeranga. A ellos les propusimos que el gasto que íbamos a hacer en su librería lo hiciéramos todo, por supuesto, en material en valenciano y que ellos nos propusieran cosas nuevas y sobre la base de su propuesta nosotros añadimos otros, bueno, estuvimos ahí haciendo una selección.

Los otros ganadores La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner ha premiado proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura a los sectores más desfavorecidos. De entre las 640 propuestas presentadas, han recibido los premios especiales los proyectos de Coaña (Asturias), Pradilla de Ebro (Zaragoza), Los Corrales de Buelna (Cantabria), La Pobla de Farnals (Valencia), El Astillero (Cantabria), Durango (Vizcaya), Cenizate (Albacete), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Galapagar (Madrid) y Huétor de Santillán (Granada).

- Habéis ganado el premio María Moliner, pero hay otro premio muy importante para vosotros, que es el que concede la Generalitat Valenciana, porque en ese no presentásteis candidatura. En ese os han elegido.

- Ese es una propuesta que hacen los bibliotecarios. Eligen cada año el mejor libro editado, la mejor librería, las bibliotecas. Salió mi nombre, el trabajo que hacemos aquí. Se votó y me dieron el premio. Para mí es especial porque no te presentas, te presentan tus compañeros y la gente del sector. Y claro, que tus compañeros te reconozcan de esta forma... Y sobre todo por eso, porque veces parece que tu trabajo no existe. Y resulta que sí.

- Más allá de los titulares y de los aplausos que habéis recibido, ¿cómo describes tú el trabajo que haces día a día, tanto tú como Rafa, en la biblioteca y cómo conseguís fomentar ese hábito lector? Quien ha estado allí sabe que esa biblioteca es estar en tu casa por el ambiente que se vive, por la cantidad de actividades que se pueden hacer. Es diferente a lo que se vive en muchas otras bibliotecas...

- Sí, eso me lo ha dicho mucha gente, pero claro, yo como siempre estoy aquí, realmente tampoco me fijo mucho. A ver, yo creo que es la cercanía también, el saber que cada usuario que entra por la puerta pues tiene unas necesidades y unas inquietudes o simplemente no sabe realmente lo que puede encontrar y es ofrecerle un servicio abierto. El decir, igual no vienes nunca o vienes siempre, pero que sepas que siempre hay algo nuevo, que puedes encontrar ese tipo de material que igual no conocías y que puede ser interesante. El proyecto es de todos, si me sentara yo simplemente a a proyectar lo que a mí me apetece, que también lo hago en parte, no llegaría tanto. Es más escuchar a la gente, saber qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están necesitando y a partir de ahí una cosa que yo veo muy importante: frenar, observar, reflexionar sobre las cosas que que se necesitan y a partir de ahí elaborar el proyecto.

Y no nos acogemos a proyectos que pueden estar muy de moda. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y eso por qué no lo hacéis aquí? Y yo digo, porque necesito madurar todavía el proyecto.

Las bibliotecas humanas, el mismo proyecto Llibres, yo creo que todo eso se tiene que madurar muy bien, a qué público se va a dirigir, que con qué objetivo, realmente qué es lo que aporta eso al usuario de la biblioteca, porque hacer por hacer no lo veo, si después no tienes resultados, que digas que esto realmente lo estoy haciendo porque hay que cubrir un expediente o porque realmente es interesante. Y ese punto de reflexión es el que a mí me gusta.

- Si tuvieras una máquina del tiempo literaria y pudieras elegir un libro que te hubiera gustado protagonizar, o que te hubiera gustado escribir, ¿ese cuál sería?

- A ver, me iría a las mujeres porque ahora hay una literatura escrita por mujeres que es muy bestia, es muy buena, se están escribiendo cosas muy buenas. A mí me gusta mucho Eva Baltasar, es una mujer que me impacta ya como persona y y me gusta muchísimo cómo escribe. Lo que pasa es que a mí si me dices no de protagonizar, sino de escribir, me quedo con José Saramago, es un uno de mis escritores favoritos y yo creo que su literatura es una maravilla, no hace falta que yo la defienda. Pero es que hay tantos, está Maggie O'Farrell. Y después en infantil, bueno, juvenil, ahora este año se publicó el de La nave de los necios de Ana G. Lartitegui, que es una maravilla, pero pero se están haciendo cosas muy buenas en álbum ilustrado, y sobre todo que están haciendo pensar muchísimo y eso es fundamental. Que una obra te haga te haga reflexionar, te haga caer en tus propias contradicciones y digas, oh, que sorprenda y pienso que conseguir el asombro en un niño es eso es dificilísimo y y es uno de los aportes fundamentales que están consiguiendo.Pero claro, para eso se necesita acceder a buen material y eso es lo que ahí estamos trabajando como bibliotecarios, hacer una buena selección y presentar un material bueno, de calidad.

- Después de haber visto todo lo que habéis hecho, todo lo que estáis haciendo, en qué estás trabajando para el futuro o hacia dónde quieres que vaya la biblioteca, qué tienes ahora en la cabeza, que seguro que tienes algo.

- Sí, ahora estoy estoy pensando más en la posibilidad de de incorporar más a las familias en este proceso. Estamos haciendo cosas con adultos, cosas con niños, hemos empezado los talleres familiares, pero más que lo que es el taller familiar es involucrar en todo lo que supone la importancia de la lectura y los beneficios de la lectura para todos, para unos y para otros.

Y creo que que este conocimiento tiene que ser compartido, o sea, hay tres patas en todo esto, que es el colegio, las familias y las bibliotecas y voy a ir dirigida más hacia las familias, a crear este gusanillo que tengo yo, esa pasión, con los papás y las mamás. Hemos empezado una escuela de padres y madres con la guardería para bebés, para leer antes de leer y después tiraremos hacia hacia arriba.

