El mapa artístico de Valencia se renueva Lanevera, La Hora del Vermut o The Blink Project nacen para apostar por la ilustración y la obra de los creadores de la Comunitat

El mapa artístico de Valencia se renueva. Es cierto que no son los mejores tiempos para la cultura y, en los últimos meses, hemos sido testigos del cierre de espacios como Pepita Lumier o Galería 9. Pero es posible que se cierren muchas puertas aunque se abren ciertas ventanas. Incluso en los espacios más insólitos. Así que la ciudad del Turia, con su cara y su cruz, ha visto como, en apenas unos días, han surgido nuevos -y en algunos casos renovados- epicentros de la creación.

Un ejemplo claro, por curioso y alternativo, es La Hora del Vermut. Un colectivo de artistas lleva con este tres años impulsando la organización de una exposición efímera en la que mostrar sus obras. Esta edición, como relata el artista Álex Marco -quien junto a José Luis Cremades, Enrico Della Torre, María Tinaut, Luce, Nelo Vinuesa, Manu Blázquez o Victoria Iranzo, entre otros exhiben su trabajo- ha logrado poder presentarse al público en el Palacio de los Condes de Alpuente, un edificio privado en plena calle Caballeros que les ha abierto las puertas. «Nos lo organizamos todo. Concebimos este proyecto como una fiesta, en la que compartir el arte», asegura el autor. Desvela que la iniciativa coincide con la fiesta de las galerías, Abierto Valencia, que se celebra este fin de semana, y que la buena ubicación del palacete les permite conectarse con esta cita cultural. «Dos de las rutas del certamen pasan por aquí. Creemos que nos beneficia», argumenta Marco.

Tejer redes artísticas es lo que ha buscado la galerista María Tinoco con la reconversión de la que era su espacio MisterPink en The Blink Project, un nuevo local en la calle Carrasquer que busca casi aliarse con otros establecimientos similares de la zona como Rosa Santos o EspaiVisor. Para Tinoco, esta es una oportunidad no sólo de repensar su anterior proyecto sino de abrirlo sin ningún tipo de reservar al espectador. «Ahora contamos con un escaparate donde mostrar las obras. En la otra galería no lo teníamos», relató ayer horas antes de dar por inaugurado el establecimiento.

Para Rafa Mölck y Jussi Folch había que dar utilidad al altillo de su estudio de serigrafía en Ruzafa. Por ello, ayer mismo dieron el pistoletazo de salida a la primera exposición de Lanevera Gallery, un rincón que va a apostar por la ilustración para, como con el caso de la obra de Víctor Visa que ya cuelga de sus paredes, tomar así el testigo dejado por el cierre de Pepita Lumier. «El barrio y su cercanía con otros espacios culturales nos va a hacer ganar visibilidad», cuenta Möck antes de asegurar que ya tienen un programa expositivo para la temporada 2019/2020.

Finalmente, que hace unos meses los responsables de Espai Tactel abrieron espacio nuevo espacio, Tactelgraphics, tras también inaugurar sede en Barcelona.