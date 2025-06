Manu Badenes: «Somos la primera generación que ha visto el límite del progreso»

Luis Urios Ibáñez Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 00:53 | Actualizado 01:19h. Comenta Compartir

Manu Badenes es un tipo que se va por las ramas. No en el mal sentido. Más bien todo lo contrario. Divaga que da gusto, porque es ingenioso y observador como él solo. De hecho, asegura que esa es la clave para sobrevivir en un mundo que se zambulle en una crisis sin haber tenido tiempo de respirar tras la anterior. La observación, según él, te ayuda a distanciarte, te hace más imaginativo, te conecta con la gente y con la realidad.

Estará en el Teatro Talia este sábado 14 de junio a las 22:30 con su espectáculo 'Imperfecto', un monólogo que ahonda, eminentemente, en las crisis y en cómo su generación ha aprendido a convivir con ellas, como las palomas, que se alimentan de los restos que encuentran por los suelos y se quedan tan panchas. Adaptabilidad en estado puro.

-Cuénteme a grandes rasgos qué es lo que va a poder ver el espectador en 'Imperfecto'.

-Es un show en el que analizamos el estado de la situación. El paso del tiempo es una idea preeminente en mi manera de entender la comedia. Tengo 52 años y pertenezco a una generación que ha vivido muchas cosas y puede permitirse el lujo de tomar distancia y reírse de las vicisitudes de la vida.

Manu Badenes LP

-¿Qué le parece tan interesante de las crisis para haberles dedicado todo un monólogo?

-Creo que las crisis son transformativas, porque obligan a salir de la zona de confort, a afrontar de otras formas el día a día y a darte cuenta de que en el fondo solo nos tenemos a nosotros mismos y estamos muy solos en el mundo. Ver todo esto te da una conciencia tridimensional de tu existencia. También es bueno aprender de las crisis, del tipo que sean, porque tienes dos opciones: o hundirte en la miseria o levantar la cabeza y hacerte más fuerte. Me gusta observar cómo las cosas nos cambian. El tiempo pasa a toda leche, joder (ríe).

-¿Cómo sobrevivir a una actualidad en la que vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca?

-Creo que es importante observar las pequeñas cosas, los pequeños detalles que te da la vida, que está llena de infinitas pequeñas cosas a las que no dedicamos tiempo por culpa de la vorágine del día a día, por culpa de cómo está montado el sistema, de llegar a fin de mes y trabajar como un cosaco, de ahorrar… Todo eso impide valorar la belleza de los pequeños detalles, y una de las cosas que permite encontrar el eje es parar, levantar la cabeza y fijarte en esas cosas que pasan desapercibidas y que, con el tiempo, aumentan tu felicidad interior. Y luego hay que conectar esa observación con la imaginación, para avanzar.

Manu Badenes LP

-¿Usted lo consigue?

-¡Sí! Me lo aplico bastante. Cuando me dieron la Beca Fulbright y estuve en Los Ángeles, estudié la Técnica Adler, que tiene mucho que ver con esto. Se basa mucho en la imaginación y la observación. Pulí esa técnica para afrontar mi trabajo y mi vida, porque mi trabajo no deja de ser un reflejo de la observación de la vida. Procuro fijarme en las cosas cuando voy en metro o en bus, por ejemplo; busco los contrastes constantemente. Fluir con tu entorno es una fuente de inspiración enorme para escribir.

-Pero cada vez es más difícil dejarse fluir, con tanto estímulo.

-Somos la primera generación de adictos al móvil. Es curioso porque, al ser los primeros, no sabemos cómo gestionarlo, aprendemos a golpes. Yo procuro hacer compartimentos estancos de mi tiempo de móvil para no alimentar de más la dopamina. Y me funciona, la verdad. Los artistas tendemos a la dispersión, así que ese esfuerzo es necesario.

-Pandemias, cracks urbanísticos, crisis de la vivienda, volcanes, danas, adicción al móvil… ¿Qué le falta a los españoles para acabarlo de arreglar?

-Esa es la incógnita del futuro. Hemos vivido situaciones impensables que pensábamos que jamás viviríamos. Tenemos que intentar no hacernos ideas preconcebidas. Y reírnos. De todo. La comedia es una válvula de escape de energía negativa, que se transforma en positiva y te ayuda a oxigenar el cuerpo y la mente. La risa te ayuda a distanciarte de lo malo.

Manu Badenes LP

-Si ir de crisis en crisis es difícil, no me imagino cómo debe ser ir de crisis en crisis siendo humorista, que es un sector en el que es dificilísimo hacerse un hueco.

-Yo, afortunadamente, vivo dignamente de mi oficio. Y ese es el objetivo primordial de cualquier trabajo. Pasar por todas las situaciones con dignidad. Soy un privilegiado. Pero es cierto que hay que estar reinventándose constantemente. El secreto, hoy en día, está en saber hacer más de una cosa. Para mí, la comedia es como surfear una ola. El público es la ola y las risas su tamaño.

-Habla en su monólogo de los nacidos entre los 70 y los 80, una generación que creció pensando que el progreso sería infinito y, cuando cumplió 30 o 40 años, se llevó el golpetazo.

-Somos la primera generación que, en muchos casos, no ha progresado más económicamente que sus progenitores. Hemos visto el límite del progreso económico. Pero no menosprecio los problemas de las generaciones jóvenes de hoy. Tienen problemas acuciantes que, en el fondo, son compartidos con nuestra generación. Nuestros padres nos hicieron creer que el trabajo, el estudio y el esfuerzo son la clave para triunfar en la vida, y no es así. Por eso hemos tenido que recurrir al humor (ríe). Hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos a todo. Y lo hacemos bien, porque cada vez tendemos más a disfrutar de nuestro tiempo. Somos más comunicativos con nuestros hijos, más empáticos, les dedicamos más tiempo…

-El humor ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora ya no está tan bien visto hacer humor de todo. Y hay quien dice que esto es bueno porque, hasta ahora, el humor era de arriba hacia abajo y ahora se ha horizontalizado o incluso sirve para golpear a los de arriba. ¿Qué opina de todo este debate?

-En la comedia es muy importante hablar de lo que conoces. Funciona la primera persona: si te ríes de ti mismo, si eres un loser, la gente va a conectar contigo, porque en el fondo el espectador es un 'voyeur', se distrae viendo sufrir al prójimo, le encanta disfrutar de sus desamores, rechazos, celos, dolor… La comedia y la tragedia tienen en común que su público disfruta contemplando el sufrimiento. Si tú hablas de algo que te ha pasado a ti, conectarás con la gente. Pero si te ríes de algo que no te pertenece o a lo que tú no perteneces; un colectivo o una circunstancia social, te falta el criterio de legitimidad para poder hablar. A veces expandimos demasiado los límites del humor, y ahora estamos en una época de reajuste. Parecía que ya no se podía hablar de nada, pero, poco a poco, se va volviendo a poder hablar. Es importante no autocensurarse, pero sí hacer autocrítica, saber entender de qué quieres hablar, por qué y con qué fin.

