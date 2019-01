Ana Ros, de esquiadora olímpica a campeona de la sostenibilidad La chef eslovena Ana Ros durante su ponencia en Madrid Fusión. / Javier Peñas La chef eslovena defendió la cocina de próximidad sobre el escenario del Reale Seguros Madrid Fusión elaborando nueve platos con una trucha de ocho kilos MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 12:45

La eslovena Ana Ros se convirtió en cocinera por una de esas vueltas que da el destino. Durante su adolescencia fue deportista de élite, miembro del equipo olímpico de esquí de su país, además de bailarina profesional. Gracias a este curriculum forjó la disciplina necesaria para ser una chef autodidacta, amante del producto de proximidad. Ros vive y trabaja en el corazón del Valle del Socha, donde se sitúa su restaurante Hiša Franko, un cruce de caminos y culturas entre Italia, Croacia y Hungría en el que se dan cita el mar, la montaña y los viñedos. Al escenario del Reale Seguros Madrid Fusión llegó este miércoles con una trucha de ocho kilos pescada a pocos kilómetros de su hogar.

«Estamos rodeados de recursos, nuestra cocina es especial porque al valle no ha llegado la globalización. Solo hay un pequeño supermercado que además es propiedad de los agricultores locales. Ahora en invierno todo el lugar está bajo cero, así que hemos traído esta trucha salvaje maravillosa, pescada en nuestros ríos», explica Ros.

Este tipo de truchas pueden llegar hasta los 30 kilos, una pieza mayor que atrae a pescadores de todo el planeta. «Pero una vez pescadas hay que devolverlas al agua, porque estaban a punto de desaparecer hace algunos años», apunta la eslovena. Por cierto, para llegar a Madrid les pusieron algún que otro problema para montarla en el avión: «Era tan grande que al final la propia azafata nos dió prioridad para embarcar (risas). Sin embargo, por culpa de la presión, los ojos de la trucha explotaron en el avión».

Uno de los nueve platos que Ana Ros elaboró en base a la trucha de ocho kilos. / J. Peñas

Tan impresionante materia prima exige una optimización completa, así que Ros se dispuso a crear ocho platos basados en el pescado que habían puesto sobre la mesa del escenario, desde la cabeza hasta la cola, pasando por las espinas, a las que pusieron en vinagre y les dieron forma con nitrógeno líqudo, para usarlas como soporte.

En su restaurante no necesitan meter las truchas en aviones, porque gracias a una bifurcación del río que pasa cerca del Hiša Franko pueden servir el pescado a sus clientes con un máximo de dos o tres horas después de haber sido pescados. «No podemos crear un plato de cocochas porque tendríamos que matar a muchas de ellas, pero sí, por ejemplo, un 'garum' a base de vísceras de las truchas», señala Ros.

Esta cocina de kilómetro cero llevada hasta sus últimas consecuencias provoca la necesidad de estar siempre viviendo una constante adaptación a las circunstancias climáticas, pero esto no frena a Ros, al contrario: «La cocina local nos fuerza a reaccionar, a estar siempre atentos. No es lo mismo en invierno, cuando acaba de nevar. En primavera un plato puede ser totalmente distinto que en otoño. Cada año preparamos unos 55 platos distintos para adaptarnos en el menú. Pero eso me gusta, se cocina mejor a base de adrenalina».

El equilibrio oriental de Richie Lin

El chef Richie Lin durante su ponencia en Madrid Fusión. / Javier Peñas

Antes, la tercera jornada del Reale Seguros Madrid Fusión había comenzado con el aire oriental de la cocina de Richie Lin, un chef nacido en china que se formó en Canadá, país al que se mudó con 12 años. Ahora regenta el restaurante Mume en Taiwan, dónde mezcla en sus fogones recetas occidentales con técnicas orientales, un estilo que también lleva tatuado en su biografía. Lin también es militante de la cocina de proximidad y el kilómetro cero, que aplica el credo nórdico a la cocia asiática. «Ha sido muy interesante abrir un restaurante en Taiwan. Siempre me preguntan '¿por qué abrir un restaurante allí?', no es muy habitual, pero es fácil, por la cantidad de productos y diversidad que tiene ese país», asegura el cocinero.

Por sus sartenes defilan piezas de caza maduradas en vinagre y maltosa, «el sustituto del azúcar o la glucosa en la cocina china», explica Lin. Primero se fríen y luego se ahuman, para conseguir una textura crujiente en la piel a la par que tierna en su interior. Cuando da calor al aceite, el inconfundible aroma de Asia impregna el auditorio principal del Palacio de Congresos Municipal de Madrid.

Las piezas, como el pichón que preparó sobre el escenario, se secan al momento, con un ventilador. «Preferimos hacer el secado a temperatura ambiente para evitar la condensación». También le concede mucha importancia a la presentación, a esa belleza oriental de la que presume. «A veces, cuando estoy creando un plato, intento que la presentación sea muy importante, que la presentación tenga el mismo tono. Hacemos un vinagre con color rojo y soja. Hay un subproducto que sobra al hacer la salsa de soja que la gente tira y me parece delicioso, nosotros lo usamos», confiesa Lin. El resultado es un plato típico de caza, que podría servirse en cualquier restaurante castellano, pero con todo el sabor de la soja, el vinagre y las especias del sureste asiático.