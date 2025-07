Lola Samper, librera: «He llegado a vender libros a tres generaciones de la misma familia»

En la Calle Daniel Balaciart, a las puertas del barrio de Benimaclet, llama la atención desde hace algunas semanas un cartel colocado sobre un caballete ... en la entrada de la Librería Gaia. En él, se puede leer: Premio a la trayectoria de una librería de la Conselleria de Cultura 2024. Porque es que la Librería Gaia lleva desde 1994 allí, con la librera Lola Samper al frente. Ha pasado por innumerables crisis, por el boom y caída del ebook, por la pandemia… Hablamos con Samper de su oficio, del barrio y, sobre todo, de libros.

–Regentas esta librería desde el 94. Son ya 30 años...

–La monté cuando tenía treinta. Se dieron las circunstancias después de dejar de trabajar en una gran empresa, y con la ayuda de mi pareja decidí que quería convertirme en librera. Fueron unos meses muy intentos ya que el bajo estaba diáfano, ¡no tenía ni suelo! Durante los primeros años se vendía mucho manual universitario.

–Llegaste en medio de una crisis, pasaste la del 2008, la llegada del ebook, la pandemia y la crisis posterior… ¿Cuál ha sido el momento más difícil?

–Lo peor fue el principio, sin duda. Acababa de ser madre y no existía la conciliación familiar… Me traía aquí al bebé. Y no entraba nadie. Fueron años duros, pero conseguimos tirar adelante. El segundo momento más difícil fue tras la crisis de 2008, nos estancamos y no conseguíamos volver a arrancar. El cambio determinante, lo que nos salvó en aquel momento, fue que empezamos a celebrar actividades y eventos. Pero siempre ha sido una lucha de pico y pala. Avanzar poco a poco, libro a libro.

Ampliar Lola Samper en la puerta de Librería Gaia JL Bort

–¿Cómo han evolucionado los gustos literarios de la gente? Ahora, por ejemplo, se lee mucha autoficción, novela histórica y negra…

–Es curioso porque, al ser una librería de barrio, los clientes han envejecido conmigo. Han ido cambiando con los años. Primero venían ellos solos siendo jóvenes, después empezaron a venir a comprar libros infantiles para sus hijos… Y la verdad es que se sigue leyendo mucha novela negra y también histórica, porque al final son historias que nos ayudan a vivir otras realidades. En Navidad me ocurrió algo muy entrañable. Vinieron varias generaciones de una misma familia: la abuela quería comprar libros para su nieta y la hija vino a comprar libros para su madre. Todas recibieron un libro comprado en Gaia

«El momento más difícil fue después de la crisis de 2008. Nos recuperamos solo porque empezamos a organizar eventos»

–Se habla mucho de que los jóvenes están enganchados al móvil, atontados etcétera. Pero la realidad es que son el grupo de edad que más lee, un 74% de los jóvenes lee.

–Yo no puedo hablar en general, sino más bien a nivel de este barrio, pero mi clientela es, sobre todo, gente mayor. Hay muchos que en su momento se pasaron al ebook (que fue un momento muy difícil también), Pero después de un tiempo muchas han vuelto. Y lo que es un hecho es que la gran mayoría de mis lectoras son mujeres

Lola Samper JL Bort

–También se dice que se lee menos que antes, pero eso es otro mito. En los últimos diez años se ha aumentado un 5,7% el índice de lectura en España, según el Ministerio de Cultura.

–Es cierto que ha aumentado. Igual ahora las familias se llevan varios libros en vez de uno. Aunque de ahí a que se lea más, tampoco lo sé. Es cierto, volviendo a los jóvenes, que yo ahora tengo cuatro baldas de novela juvenil y antes tenía una. Pero también es cierto que buscan la inmediatez. Eso es lo que les diferencia más de los lectores maduros. Los jóvenes quieren el libro ya mismo, y si no lo tengo, se van a otro sitio a buscarlo. La gente mayor se espera unos días.

«Si has perdido a alguien, te recomendaría 'El año del pensamiento mágico'; y si estás en un buen momento, 'La mala costumbre'»

–¿Cuál dirías que es la mayor dificultad que tiene llevar una librería?

–¡Uf! La gestión. Paquetería. Abrir cajas con novedades, hacer devoluciones. Las nuevas librerías no tienen prácticamente espacio de almacén, así que tienen más espacio para la venta. Supongo que quieren tenerlo más expuesto todo. Antes se guardaban muchos más libros en el almacén. Eso ha cambiado para bien. Las librerías han ganado espacio.

Ampliar Lola Samper JL Bort

–¿Cuál es el libro que más has vendido en todos estos años?

–Yo creo que 'Patria', de Aramburu. Durante dos años se vendió una completa barbaridad. Fue un pelotazo, creo que el más gordo en estos treinta años.

–¿Y el género que más vendes?

–Literatura infantil, fíjate. La saga Magic Animals se vende muchísimo.

–Yo me quedé en Geronimo Stilton.

–A Geronimo lo seguimos vendiendo, pero para nada es lo que era. Ya es un anciano. Ahora solo tengo unos cuantos ejemplares, antes llenaba la estantería (ríe). Ahora vendemos mucho más la colección de 'Perro apestoso', una saga de un perro vagabundo que encuentra una familia y vive muchas aventuras. De la editorial Blackie Books. Ríete tú de 'Blackwater'. Aquí se vende mucho más a 'Perro apestoso'.

–Menudo pelotazo ha pegado Blackie en los últimos años. ¿Qué tiene que tanto atina?

–¡Fuah! Es algo bárbaro. Todo lo que sacan funciona. Y todo tiene calidad. Estas Navidades hemos vendido un montón los de James Herriot, sobre un veterinario en la campiña inglesa. Es una lectura amable y divertida.

–¿Y qué es lo mejor que tienes en la librería?

–¡No le puedes preguntar a una madre a qué hijo quiere más! (ríe). Bromas aparte, durante muchos años hasta me sabía mal vender determinados libros porque me daba pena que se fueran de la librería. Ahora ya no me pasa. Las libreras tenemos esas cosas románticas, y fíjate que la mayoría somos mujeres. Y bueno, te comento lo mejorcito que tenemos ahora: 'La península de las casas vacías' de David Uclés; 'La promesa dels divendres', el nuevo de Rafa Lahuerta; y los últimos de Manuel Vicent y Simone Weil; 'Los ojos de Mona', de Thomas Schlesser, buenísimo; y luego los de la editorial Las Afueras, que es nueva y tiene libros potentísimos como 'La paracaidista' de Ana Campoy, que de hecho estuvo aquí firmando. Y si me preguntas para niños, 'La casa de los ratones', también de Blackie.

–Recomienda un libro para una persona que haya sufrido una pérdida y otro para alguien que esté pasando un momento muy bueno.

–Para el que está mal, 'El año del pensamiento mágico', de Joan Didion; o 'Una pena en observación', de C.S. Lewis. Para el que está bien, 'La mala costumbre' de Alana Portero. Me causó muchísima impresión. Es muy duro, pero si estás muy bien puedes aguantar mejor el drama. Con ese libro ves que la vida puede llevarte por muchos sitios. Y lo mejor es cómo ella es capaz de recomponerse.

–Hay tantos autores hoy en día que han surgido muchas editoriales muy pequeñas que dan falsas esperanzas a los autores. La mayoría de escritores, de hecho, tienen alguna experiencia horrible con las editoriales. ¿Qué opinas?

–Es muy difícil, porque somos muchos queriendo comer de los libros. Pero es cierto que la cadena siempre ha funcionado. No hay nadie rico, eso sí. Si quieres hacerte rico no montes una librería ni una editorial. Como ahora hay tanta gente que escribe, han proliferado las editoriales de autopublicación, pero muchas realmente no son editoriales, sino empresas que imprimen y maquetan y te gestionan los requisitos legales. Y ya está. Pero si el libro no está en la librería, no se vende. Esa es la realidad.