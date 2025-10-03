La Liga Nacional de Graffiti ya está en marcha en Valencia

La gran fiesta del arte urbano, el evento que hace posible ver el nacimiento de una pintura en riguroso directo, ya está en marcha. También ... se le puede llamar competición de los top del graffiti en España, pero los propios protagonistas prefieren llamarlo «reunión de amigos para intercambiar inquietudes o experiencias». Así lo ha calificado Dridali, o Adrián Mateo, uno de los siete artistas que se dan cita desde este viernes y el domingo en Valencia para la séptima jornada de la Liga Nacional de Graffiti, evento único en el mundo fundado en 2019.

Y desembarca por primera vez en la historia para dejar un legado: que la calle peatonal Pepita Samper, en el barrio de Monteolivete, sea más bella y acogedora. Dridali, por ejemplo, contribuirá a ello con un mural de Parrita, referente valenciano en el flamenco, que tocó con los mejores de este estilo musical y que falleció recientemente. Los vencedores se conocerán el domingo, en la entrega de premios (12:30 horas) que pondrá la guinda a este evento de arte urbano que trata de dar a conocer el mundo del graffiti al gran público.

Para esto se han organizado talleres, como el que ha dado el pistoletazo al evento este viernes. Un grupo de niños del colegio Balmes han sido los protagonistas, quienes se han acercado al arte de la pintura con spray. La competición arranca este mismo viernes y se desarrollará durante la jornada del sábado. En ella se dan cita 10 artistas, elegidos de 25 participantes en una ronda previa en la que dictan sentencia los jueces, pero también el público en redes sociales.

Entre los escogidos se halla Raúl Moreno 'Nauny69', vencedor de la edición de la Liga de 2024. Todos ellos harán sus composiciones en el barrio de Monteolivete, y entonces serán los jueces los que decidan quién es el ganador de esta jornada.