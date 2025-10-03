Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Logo Patrocinio
Murales en proceso de creación en la calle Pepita Samper, que acoge la Liga Nacional de Graffiti esta semana. LP

La Liga Nacional de Graffiti ya está en marcha en Valencia

Diez de los mejores artistas de España se dan cita este viernes y sábado en el barrio de Monteolivete

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:57

Comenta

La gran fiesta del arte urbano, el evento que hace posible ver el nacimiento de una pintura en riguroso directo, ya está en marcha. También ... se le puede llamar competición de los top del graffiti en España, pero los propios protagonistas prefieren llamarlo «reunión de amigos para intercambiar inquietudes o experiencias». Así lo ha calificado Dridali, o Adrián Mateo, uno de los siete artistas que se dan cita desde este viernes y el domingo en Valencia para la séptima jornada de la Liga Nacional de Graffiti, evento único en el mundo fundado en 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  3. 3 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5 La última imagen de Bea
  6. 6

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  7. 7 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  8. 8 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    Disney busca trabajadores en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Liga Nacional de Graffiti ya está en marcha en Valencia

La Liga Nacional de Graffiti ya está en marcha en Valencia