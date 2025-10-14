Lo último de Paco Roca: retrata un símbolo de Valencia

Paco Roca (Valencia, 1969) tiene el súperpoder de narrar historias cotidianas con una lenguaje universal. Sabe interpelar con sus obras a todo tipo de ... lector. No es fácil conjugar la capacidad narrativa y la sensibilidad temática, pero el dibujante valenciano logra aunar ambas. Tiene entre sus numerosos méritos haber ensanchado el mundo del cómic acercándolo a más público. Bucea en la historia ('El invierno del dibujante', 'Los surcos del azar', 'El tesoro del cisne negro', 'El abismo del olvido') y mira a la vida corriente y común con un inteligencia emocional ('La casa', 'Regreso al edén'). ¿El resultado? Sus obras entretienen, conmueven, emocionan, enseñan, reparan....

El idilio entre el dibujante valenciano y su legión de lectores surgió en 2007. Ese año vio la luz 'Arrugas', historia que captó de su entorno (Emilio, el personaje del cómic, es el padre de MacDiego, amigo de Roca) y logró el Premio Nacional del Cómic. Desde entonces no se ha desprendido del favor del público y de la crítica; al revés, todo ha ido a más. El creador es de los pocos que cuida la relación con el lector: asiste a charlas, está presente en ferias grandes y pequeñas, se implica socialmente (valga como ejemplo el mural en homenaje a los voluntarios de la dana situado en un lateral del edificio de la Rambleta), participa en actividades con sus fieles... Y no deja de dibujar.

Lo último de Paco Roca pasa por acercarse a un símbolo de Valencia. El dibujante se ha fijado en el Tribunal de las Aguas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un cómic, que se presenta este jueves a las 10.30 horas en la plaza de la Virgen frente a la Puerta de los Apóstoles -donde se celebra la reunión de síndics-, acerca esta mileneria entidad a todos los públicos. «Dibujar esta pequeña historia ha sido un proyecto bonito e interesante para conocer mejor la labor del Tribunal de las aguas. Una entidad patrimonio cultural de la humanidad con tantos siglos de historia y que a día de hoy sigue siendo útil«, explica el dibujante.

Como en todos los cómics de Roca, los personajes son imprescindibles. Bien perfilados y con identidad, logran trasmitir el poder de la narración. En el caso del cómic del Tribunal de las Aguas se repite la fórmula. ¿Cómo da a conocer la institución? A través de la historia de Amparo y su abuelo. Sus diálogos, su pasado y su caso familiar logran transmitir valores como la mediación, el consenso y la responsabilidad. «Espero que los lectores disfruten de este cómic tanto como yo lo he hecho al dibujarlo», sostiene el Premio Nacional de Cómic.

Roca es uno de los creadores más importantes del país pero con los pies en la tierra. Receptivo a las demandas sociales, solidario en las causas justas y cercano a la ciudadanía. Quizá por todo esto aceptó inmortalizar el Tribunal de las Aguas, como antes retrató a los voluntarios de la dana. Roca, que protagonizó el podcast 'Historias tras Paco Roca' de LAS PROVINCIAS, creó una de las imágenes gráficas más potentes del 29-O: retrató a una voluntaria con pala, escoba y botas de agua. En noviembre de 2024, Roca compartió en redes sociales esta ilustración que luego mutó a mural, que luce en uno de las paredes exteriores de la Rambleta.

Roca no para. Él continúa dibujando mientras sus cómics recorren camino propio. Álex Montoya ('Lucas'), que adaptó al cine 'La casa' con notable éxito, convertirá también al audiovisual la novela gráfica 'El abismo del olvido', que firmó junto a Rodrigo Terrasa. Nakamura Films y Raw Pictures han adquirido los derechos de adaptación de este titulo. El cómic se centra en la lucha de una mujer por recuperar los restos y la memoria de su padre, fusilado por el franquismo tras la Guerra Civil.