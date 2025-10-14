Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lo último de Paco Roca: retrata un símbolo de Valencia

El dibujante se acerca a la historia de una institución milenaria y Patrimonio de la Humanidad

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:21

Paco Roca (Valencia, 1969) tiene el súperpoder de narrar historias cotidianas con una lenguaje universal. Sabe interpelar con sus obras a todo tipo de ... lector. No es fácil conjugar la capacidad narrativa y la sensibilidad temática, pero el dibujante valenciano logra aunar ambas. Tiene entre sus numerosos méritos haber ensanchado el mundo del cómic acercándolo a más público. Bucea en la historia ('El invierno del dibujante', 'Los surcos del azar', 'El tesoro del cisne negro', 'El abismo del olvido') y mira a la vida corriente y común con un inteligencia emocional ('La casa', 'Regreso al edén'). ¿El resultado? Sus obras entretienen, conmueven, emocionan, enseñan, reparan....

